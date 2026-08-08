CF Large Cap Index 本日の価格

CF Large Cap Index (LCAP) の本日のライブ価格は ¥ 5.313 で、直近24時間で 1.46% 変動しました。現在の LCAP から JPY への変換レートは、¥ 5.313 につき LCAP です。

CF Large Cap Index は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- LCAP です。直近24時間の LCAP は、¥ 5.313 (安値) から ¥ 5.392 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、LCAP は直近1時間で -1.47%、直近7日間で +1.45% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.94 に達しました。

CF Large Cap Index (LCAP) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 3.94¥ 3.94 ¥ 3.94 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.37M¥ 3.37M ¥ 3.37M 循環供給量 ---- -- 総供給量 634,565 634,565 634,565 パブリックブロックチェーン BASE

CF Large Cap Index の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 3.94 です。LCAP の循環供給量は --、総供給量は 634565 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.37M です。