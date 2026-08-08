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Kaspa (KAS) 本日のテクニカル分析

Kaspa (KAS) 本日のテクニカル分析

Kaspa 分析ページでは、AIによって生成された KAS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kaspa の分析内容について詳しくご覧ください。

Kaspa (KAS) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.026914---0.32%-7.77%-29.42%
Kaspa 価格について詳しく知る

Kaspa テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kaspa の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 1
中立 6
購入 19
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 1中立 6購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02694
0.02693
R2
0.02693
0.02693
R1
0.02693
0.02693
PP
0.02692
0.02692
S1
0.02692
0.02692
S2
0.02691
0.02692
S3
0.02691
0.02691

Kaspa 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-5.08M
$32.29 M
$37.37 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.12M
3日間のアクティブ購入額
$2.05 M
3日間のアクティブ売却額
$1.93 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.44M
7日間のアクティブ購入額
$4.74 M
7日間のアクティブ売却額
$5.18 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Kaspa 資本フロー

純流入KASUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.21 M0.03
2026-08-07$0.10 M0.03
2026-08-06-$0.36 M0.03
2026-08-05-$0.41 M0.03
2026-08-04-$0.02 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Kaspa についてさらに詳しく知る

MEXCの Kaspa (KAS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Kaspa ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KAS/USDT
$0.026918
$0.026918$0.026918
+3.19%
24.17M (USDT)
KAS/USDC
$0.0269
$0.0269$0.0269
+3.18%
2.28M (USDT)
KAS/USD1
$0.026896
$0.026896$0.026896
+3.05%
2.10M (USDT)
KAS/EUR
$0.02328
$0.02328$0.02328
+3.28%
2.33M (USDT)
KAS/USDE
$0.026825
$0.026825$0.026825
+3.12%
2.05M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

KAS
KAS
USD
USD

1 KAS = 0.026914 USD

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