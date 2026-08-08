Kaspa (KAS) 本日のテクニカル分析 Kaspa 分析ページでは、AIによって生成された KAS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kaspa の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Kaspa (KAS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.026914 -- -0.32% -7.77% -29.42%

Kaspa テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kaspa の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 1 中立 6 購入 19 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 中立 売却 1 中立 6 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.02694 0.02693 R2 0.02693 0.02693 R1 0.02693 0.02693 PP 0.02692 0.02692 S1 0.02692 0.02692 S2 0.02691 0.02692 S3 0.02691 0.02691

Kaspa 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -5.08M $32.29 M $37.37 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.12M 3日間のアクティブ購入額 $2.05 M 3日間のアクティブ売却額 $1.93 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.44M 7日間のアクティブ購入額 $4.74 M 7日間のアクティブ売却額 $5.18 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Kaspa 資本フロー 純流入 KASUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.21 M 0.03 2026-08-07 $0.10 M 0.03 2026-08-06 -$0.36 M 0.03 2026-08-05 -$0.41 M 0.03 2026-08-04 -$0.02 M 0.03 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。