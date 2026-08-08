Jasmy (JASMY) 本日のテクニカル分析 Jasmy 分析ページでは、AIによって生成された JASMY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Jasmy の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Jasmy (JASMY) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.004026 -- -9.23% -10.24% -44.23%

Jasmy テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Jasmy の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 18 中立 8 購入 0 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 8 購入 0 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.004029 0.004028 R2 0.004028 0.004028 R1 0.004028 0.004028 PP 0.004027 0.004027 S1 0.004027 0.004027 S2 0.004026 0.004027 S3 0.004026 0.004026

Jasmy 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.30M $10.64 M $10.94 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.06M 3日間のアクティブ購入額 $2.01 M 3日間のアクティブ売却額 $2.07 M 7日間のアクティブ売買差額 0.19M 7日間のアクティブ購入額 $4.80 M 7日間のアクティブ売却額 $4.61 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Jasmy 資本フロー 純流入 JASMYUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.08 M 0.00 2026-08-07 -$0.03 M 0.00 2026-08-06 -$0.04 M 0.00 2026-08-05 -$0.14 M 0.00 2026-08-04 -$0.06 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Jasmy (JASMY) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Jasmy ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 JASMY / USDT $0.004024 $0.004024 $0.004024 +0.24% 15.83M (USDT) 取 引 JASMY / USDC $0.004027 $0.004027 $0.004027 +0.57% 6.25M (USDT) 取 引