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Jasmy (JASMY) 本日のテクニカル分析

Jasmy (JASMY) 本日のテクニカル分析

Jasmy 分析ページでは、AIによって生成された JASMY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Jasmy の分析内容について詳しくご覧ください。

Jasmy (JASMY) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.004026---9.23%-10.24%-44.23%
Jasmy 価格について詳しく知る

Jasmy テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Jasmy の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 18
中立 8
購入 0
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 4中立 8購入 0
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.004029
0.004028
R2
0.004028
0.004028
R1
0.004028
0.004028
PP
0.004027
0.004027
S1
0.004027
0.004027
S2
0.004026
0.004027
S3
0.004026
0.004026

Jasmy 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.30M
$10.64 M
$10.94 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.06M
3日間のアクティブ購入額
$2.01 M
3日間のアクティブ売却額
$2.07 M
7日間のアクティブ売買差額
0.19M
7日間のアクティブ購入額
$4.80 M
7日間のアクティブ売却額
$4.61 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Jasmy 資本フロー

純流入JASMYUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.08 M0.00
2026-08-07-$0.03 M0.00
2026-08-06-$0.04 M0.00
2026-08-05-$0.14 M0.00
2026-08-04-$0.06 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Jasmy (JASMY) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Jasmy ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
JASMY/USDT
$0.004024
$0.004024$0.004024
+0.24%
15.83M (USDT)
JASMY/USDC
$0.004027
$0.004027$0.004027
+0.57%
6.25M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0.004026 USD

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