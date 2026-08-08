この分析では、AIモデルを活用して Infinex の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の INX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

INX_USDTは4時間足チャート上で0.00714の水準に位置し、S2とS1のハブ間で推移しています。価格は中心軸である0.00731を下回るエリアにあり、短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっています。長期的なトレンド構造にはまだ本質的なブレイクが見られず、現在の価格は下側のサポート帯に近い状況です。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、マックラークライン（快速線・遅速線）は下方へ発散しています。RSI値は中立ゾーンに戻り、短期的な買い・売り勢力のバランスは一時的に保たれています。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的な売られ過ぎからの反発の兆候が確認されます。ボラティリティは低水準で横ばいの動きを維持しています。 移動平均線システムやオシレーター系指標では方向性の分層が見られ、上昇モメンタムには出来高の伴わない状況が続いています。一方で、下落方向への抵抗は比較的小さく抑えられています。 近隣の上値抵抗はS1ハブの0.00717付近にあり、現行価格から0.00003の差があります。さらに強い抵抗は中心軸である0.00731およびR1ハブの0.00740に存在します。一方、下値の直近サポートはS2ハブの0.00708で、現行価格から0.00006の差があります。遠方の参考レベルとしてはR2ハブの0.00754が挙げられます。 もし価格がS1ハブを維持できなければ、S2ハブへのテストが再び続く可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。