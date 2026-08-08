Injective (INJ) 本日のテクニカル分析
Injective 分析ページでは、AIによって生成された INJ の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Injective の分析内容について詳しくご覧ください。
Injective (INJ) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$4.406
|--
|-10.52%
|-10.29%
|+4.25%
Injective テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Injective の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 11
中立 4
購入 11
|移動平均:
|中立
|売却 7
|中立 0
|購入 7
|テクニカル指標:
|中立
|売却 4
|中立 4
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
4.4036
4.4033
R2
4.4033
4.4029
R1
4.4026
4.4027
PP
4.4023
4.4023
S1
4.4016
4.4019
S2
4.4013
4.4017
S3
4.4006
4.4013
Injective 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.50M
$8.29 M
$8.79 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.86M
3日間のアクティブ購入額
$10.24 M
3日間のアクティブ売却額
$9.39 M
7日間のアクティブ売買差額
1.24M
7日間のアクティブ購入額
$25.78 M
7日間のアクティブ売却額
$24.54 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Injective 資本フロー
純流入INJUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.56 M
|4.39
|2026-08-07
|-$0.27 M
|4.51
|2026-08-06
|-$1.31 M
|4.65
|2026-08-05
|-$0.76 M
|4.92
|2026-08-04
|-$0.73 M
|4.93
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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