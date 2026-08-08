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Injective (INJ) 本日のテクニカル分析

Injective (INJ) 本日のテクニカル分析

Injective 分析ページでは、AIによって生成された INJ の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Injective の分析内容について詳しくご覧ください。

Injective (INJ) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$4.406---10.52%-10.29%+4.25%
Injective 価格について詳しく知る

Injective テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Injective の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 4
購入 11
移動平均:中立売却 7中立 0購入 7
テクニカル指標:中立売却 4中立 4購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
4.4036
4.4033
R2
4.4033
4.4029
R1
4.4026
4.4027
PP
4.4023
4.4023
S1
4.4016
4.4019
S2
4.4013
4.4017
S3
4.4006
4.4013

Injective 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.50M
$8.29 M
$8.79 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.86M
3日間のアクティブ購入額
$10.24 M
3日間のアクティブ売却額
$9.39 M
7日間のアクティブ売買差額
1.24M
7日間のアクティブ購入額
$25.78 M
7日間のアクティブ売却額
$24.54 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Injective 資本フロー

純流入INJUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.56 M4.39
2026-08-07-$0.27 M4.51
2026-08-06-$1.31 M4.65
2026-08-05-$0.76 M4.92
2026-08-04-$0.73 M4.93

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Injective (INJ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Injective ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
INJ/USDT
$4.404
$4.404$4.404
-2.45%
173.60K (USDT)
INJ/USDC
$4.403
$4.403$4.403
-2.37%
12.64K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

INJ
INJ
USD
USD

1 INJ = 4.406 USD

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