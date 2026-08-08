Injective (INJ) 本日のテクニカル分析 Injective 分析ページでは、AIによって生成された INJ の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Injective の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Injective (INJ) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $4.406 -- -10.52% -10.29% +4.25%

Injective テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Injective の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 11 中立 4 購入 11 移動平均 : 中立 売却 7 中立 0 購入 7 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 4.4036 4.4033 R2 4.4033 4.4029 R1 4.4026 4.4027 PP 4.4023 4.4023 S1 4.4016 4.4019 S2 4.4013 4.4017 S3 4.4006 4.4013

Injective 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.50M $8.29 M $8.79 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.86M 3日間のアクティブ購入額 $10.24 M 3日間のアクティブ売却額 $9.39 M 7日間のアクティブ売買差額 1.24M 7日間のアクティブ購入額 $25.78 M 7日間のアクティブ売却額 $24.54 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Injective 資本フロー 純流入 INJUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.56 M 4.39 2026-08-07 -$0.27 M 4.51 2026-08-06 -$1.31 M 4.65 2026-08-05 -$0.76 M 4.92 2026-08-04 -$0.73 M 4.93 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Injective (INJ) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Injective ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 INJ / USDT $4.404 $4.404 $4.404 -2.45% 173.60K (USDT) 取 引 INJ / USDC $4.403 $4.403 $4.403 -2.37% 12.64K (USDT) 取 引