Injectiveのミッションは、分散化を通じて、真に自由で包括的な金融システムを構築することです。 金融業界向けに構築された最速のブロックチェーンとプラグアンドプレイのWeb3モジュールにより、Injectiveのエコシステムは、高度な相互運用性、拡張性、真の分散化を実現する分散型アプリケーションで、壊れた金融システムを再構築しています。