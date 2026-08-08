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Internet Computer (ICP) 本日のテクニカル分析

Internet Computer (ICP) 本日のテクニカル分析

Internet Computer 分析ページでは、AIによって生成された ICP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Internet Computer の分析内容について詳しくご覧ください。

Internet Computer (ICP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.106--+1.64%-7.31%-38.37%
Internet Computer 価格について詳しく知る

Internet Computer テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Internet Computer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 2
購入 8
移動平均:強い売り売却 12中立 1購入 1
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.1056
2.1053
R2
2.1053
2.1049
R1
2.1046
2.1047
PP
2.1043
2.1043
S1
2.1036
2.1039
S2
2.1033
2.1037
S3
2.1026
2.1033

Internet Computer 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.51M
$9.06 M
$9.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.13M
3日間のアクティブ購入額
$2.55 M
3日間のアクティブ売却額
$2.67 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.27M
7日間のアクティブ購入額
$5.99 M
7日間のアクティブ売却額
$6.26 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Internet Computer 資本フロー

純流入ICPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M2.10
2026-08-07-$0.02 M2.09
2026-08-06$0.01 M2.08
2026-08-05-$0.25 M2.08
2026-08-04$0.31 M2.09

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Internet Computer (ICP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Internet Computer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ICP/USDT
$2.107
$2.107$2.107
+0.66%
74.81K (USDT)
ICP/USDC
$2.106
$2.106$2.106
+0.47%
27.22K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2.106 USD

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