Holo Token価格(HOT)
Holo Token (HOT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0003343 で、直近24時間で 1.00% 変動しました。現在の HOT から JPY への変換レートは、¥ 0.0003343 につき HOT です。
Holo Token は現在、時価総額 ¥ 58.91M で #375 位、循環供給量は 176.23B HOT です。直近24時間の HOT は、¥ 0.0003302 (安値) から ¥ 0.0003408 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4.95611477、史上最安値は ¥ 0.034372007480778 です。
短期的なパフォーマンスでは、HOT は直近1時間で -0.15%、直近7日間で -0.84% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 62.63K に達しました。
No.375
ETH
Holo Token の現在の時価総額は ¥ 58.91M、24時間取引高は ¥ 62.63K です。HOT の循環供給量は 176.23B、総供給量は 177619433541.14131234 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 59.38M です。
-0.15%
-1.00%
-0.84%
-0.84%
Holo Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.000530153
|-1.00%
|30日
|¥ +0.0000043
|+1.30%
|60日
|¥ +0.0000345
|+11.50%
|90日
|¥ -0.000119
|-26.26%
本日 HOT は、 ¥ -0.000530153 (-1.00%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.0000043 (+1.30%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、HOT は、 ¥ +0.0000345 (+11.50%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.000119 (-26.26%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Holo Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の HOT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
HOT_USDTは4時間足のチャートにおいて、3.345E-4の中枢上側で推移しており、現在の価格3.354E-4はR1レジスタンスラインである3.358E-4に直近で接近しています。価格は中枢帯の上端付近に位置しており、強気優勢の移動平均線群とMACDのデッドクロス信号が構造上の乖離を示しています。この指標間の整合性の欠如は、現行水準では一方的なブレイクアウトを支える確固たる基盤が欠けていることを示唆しており、市場は依然としてレンジ相場・調整局面にあると考えられます。 短期的なモメンタムは分散した状態にあり、MA7およびEMA5-6は買いシグナルを維持しており、近いサポートを提供しています。一方で、MACDのデッドクロスは下落圧力の存在を確認しており、RSIは中立域に留まっており、過買や過売といった極端な状況には至っていません。ボラティリティはボリンジャーバンドの収縮により落ち着きつつあり、速い指標と遅い指標の層別分析からは、買いと売りの勢力が拮抗していることが窺えます。そのため、現時点では明確な方向性のトレンドを示す要因は見当たりません。 上値の最近の参考レジスタンスはR1（3.358E-4）で、現在価格から0.004E-4の距離にあります。これを突破すれば、次なる目標はR2（3.373E-4）へと向かいます。一方、下値の最近の支持はS1（3.329E-4）で、現在価格から0.025E-4の距離に位置しています。さらに下落する場合の目安となるのはS2（3.316E-4）です。重要な価格ゾーンが密集しており、狭いレンジでの動きが短期的な取引の幅を制限しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Holo Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Holo（HOT）は、ユーザー間のエージェント中心の合意と合意形成メカニズムを処理するためのピアツーピアネットワーキングを使用する分散型アプリケーションプラットフォームです。このプラットフォームは、Holochainというフレームワークを活用しており、これはブロックチェーン技術の使用を必要としないDAppsの開発のためのものです。Holoの主な目標は、Holochainを使用して構築されたアプリとインターネット全体との間の橋渡しとなることで、DAppsが容易にアクセス可能なエコシステムとマーケットプレイスを提供します。これらのDAppsは、Holoネットワークの参加者によってインターネット上にホストされることができます。Holoトークン（HOT）は、このエコシステム内での取引に使用され、DAppsのホスティングに対する参加者への報酬の支払いにも使用されます。
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Hydro (HOT) は、次世代ハイブリッド分散型取引所ネットワーク共有プロトコルです。Hydroは分散型取引所の注文執行ルールを再定義し、注文を共有するためのマッチング機構を提供します。Hydroは分散型取引所の参加を促す「Federated Liquidity Pools」（FLP）機構を開拓しました。Proof of Stakeを通じて共有フロープールのメンバーになることができる。逆に流動性を提供することで、インセンティブとしてHOTを還元する仕組みになっている。
Holo Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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