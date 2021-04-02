Hydro (HOT) は、次世代ハイブリッド分散型取引所ネットワーク共有プロトコルです。Hydroは分散型取引所の注文執行ルールを再定義し、注文を共有するためのマッチング機構を提供します。Hydroは分散型取引所の参加を促す「Federated Liquidity Pools」（FLP）機構を開拓しました。Proof of Stakeを通じて共有フロープールのメンバーになることができる。逆に流動性を提供することで、インセンティブとしてHOTを還元する仕組みになっている。