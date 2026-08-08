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本日の Gala のライブ価格は 0.001775 JPY です。GALA の時価総額は 86,248,186.4402919123545 JPY です。日本 のリアルタイムの GALA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Gala のライブ価格は 0.001775 JPY です。GALA の時価総額は 86,248,186.4402919123545 JPY です。日本 のリアルタイムの GALA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Gala価格(GALA)

1 GALA から JPY へのライブ価格：

¥0.278675
¥0.278675¥0.278675
-0.05%1D
JPY
Gala (GALA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:49:20 (UTC+8)

Gala 本日の価格

Gala (GALA) の本日のライブ価格は ¥ 0.001775 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の GALA から JPY への変換レートは、¥ 0.001775 につき GALA です。

Gala は現在、時価総額 ¥ 86.25M#156 位、循環供給量は 48.59B GALA です。直近24時間の GALA は、¥ 0.001745 (安値) から ¥ 0.001787 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 131.35962159152559342、史上最安値は ¥ 0.02370857 です。

短期的なパフォーマンスでは、GALA は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -1.12% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 161.58K に達しました。

Gala (GALA) 市場情報

No.156

¥ 86.25M
¥ 86.25M¥ 86.25M

¥ 161.58K
¥ 161.58K¥ 161.58K

¥ 88.75M
¥ 88.75M¥ 88.75M

48.59B
48.59B 48.59B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

48,590,527,571.99544358
48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358

97.18%

0.01%

ETH

Gala の現在の時価総額は ¥ 86.25M、24時間取引高は ¥ 161.58K です。GALA の循環供給量は 48.59B、総供給量は 48590527571.99544358 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 88.75M です。

Gala 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001745
¥ 0.001745¥ 0.001745
24H 最安値
¥ 0.001787
¥ 0.001787¥ 0.001787
24H 最高値

¥ 0.001745
¥ 0.001745¥ 0.001745

¥ 0.001787
¥ 0.001787¥ 0.001787

¥ 131.35962159152559342
¥ 131.35962159152559342¥ 131.35962159152559342

¥ 0.02370857
¥ 0.02370857¥ 0.02370857

0.00%

-0.05%

-1.12%

-1.12%

Gala (GALA) 価格履歴 JPY

Gala の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.00013941-0.05%
30日¥ -0.00034-16.08%
60日¥ -0.000766-30.15%
90日¥ -0.002302-56.47%
Gala 本日の価格変動

本日 GALA は、 ¥ -0.00013941 (-0.05%) の変動を記録しました。

Gala 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00034 (-16.08%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Gala 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GALA は、 ¥ -0.000766 (-30.15%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Gala 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002302 (-56.47%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Gala (GALA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Gala 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Gala の分析

この分析では、AIモデルを活用して Gala の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Gala 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の GALA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 < S2S2の下方直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

GALA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.001752という価格帯で推移しています。現在の価格はS2のハブポイントである0.001773を下回っており、全体的な構造は中枢となる0.001789を下回る弱い調整局面にあります。 移動平均線は一貫して上昇傾向を示しており、短期的な買い圧力が優勢な状況です。MACD指標ではゴールデンクロスの形態が確認され、デッドクロスと逆方向に乖離する動きから、強いモメンタムが集中して放出されていることが分かります。一方、RSIは中立ゾーンに位置しており、買いと売りの勢力バランスは現時点では拮抗していると言えます。ボラティリティも低水準で横ばいの状態が続いています。 KDJおよびStochRSIの数値には極端なダイバージェンスは見られませんが、ボリンジャーバンドの幅が収縮していることから、相場の転換が近づいていることを示唆しています。短期的なモメンタムは上方への修復意欲を明確に示しています。 上値の抵抗としては、まずS1のハブポイントである0.00178が近傍のレジスタンスとして機能しています。このレベルは現在の価格から約1.6%の距離に位置します。さらに強力な抵抗は中枢となる0.001789付近に存在します。一方、下値のサポートとしてはS2の0.001773が目安となり、こちらは現在の価格から約1.2%の緩衝スペースを提供しています。遠方の重要な抵抗ラインとしてはR1の0.001796が挙げられます。 これらの主要な価格帯が0.001773～0.001796の範囲に密集しており、このレンジを突破することで新たなトレンドの方向性が確定すると考えられます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Gala の価格に影響を与える要因は何ですか？

GALAトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

ゲームの採用状況: Gala Gamesプラットフォームでのユーザー数の増加や新作ゲームのリリースが需要を牽引します。

トークンのユーティリティ: GALAトークンがガバナンス、NFTの購入、およびゲーム内取引に使用されることで、その価値に影響を及ぼします。

市場センチメント: 一般的な暗号資産市場の動向やGameFiセクターのパフォーマンスが関係しています。

パートナーシップ: ゲーム開発者やブロックチェーンプロジェクトとの協業が重要です。

供給の動向: トークンの焼却、ステーキング報酬、流通供給量の変化などが影響を与えます。

競合状況: AXSやSANDといった他のゲーム系トークンとの比較におけるパフォーマンスが鍵となります。

人はなぜ今日 Gala の価格を知りたいのでしょうか？

人々が今日のGALAの価格を知りたいのは、投資家やトレーダーとして、売買やポジションの保有に関する情報に基づいた意思決定を行うために、最新の市場データを必要としているからです。リアルタイムの価格情報は、この変動の激しいゲーム関連トークン市場において、ポートフォリオの価値を評価し、取引機会を特定し、投資パフォーマンスを追跡するのに役立ちます。

Gala の価格予測

Gala (GALA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の GALA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Gala (GALA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Gala の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Gala が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？GALA の 2026–2027 年の価格予測は Gala 価格予測 ページでご確認いただけます。

Gala について

GALA (GALA)は、Gala Gamesエコシステムのネイティブユーティリティトークンで、プレイヤーがゲーム内の資産を管理できるようにすることでゲーム業界を分散化することを目指したプラットフォームです。GALAトークンは、さまざまな提案に対する投票や、Gala Gamesプラットフォーム内での取引、ゲーム内アイテムや資産の購入に使用されます。Ethereumブロックチェーン上に構築されたGALAは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）という合意形成メカニズムの下で運用されています。トークンの供給量は固定されており、一部はネットワークの安全性を確保し、取引の検証を助けるノードオペレーターに割り当てられています。Gala Gamesエコシステムの重要な要素として、GALAは、新たな波のブロックチェーンベースのプレイヤー所有型ゲームやバーチャルワールドの創造と所有を促進することを目指しています。

日本 で Gala を購入して投資する方法

Gala を使用する準備はできていますか？MEXCでは、GALA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Gala の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Gala (GALA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Gala が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Gala (GALA) の購入ガイド

Gala でできること

Gala を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Gala (GALA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Gala ( GALA ) とは何か

Gala Gamesは、「ゲーマーに力を取り戻す」という1つの目標を持って設立されました。私たちの使命は、遊びを通して自由を実現することです。この目的のために、私たちはこれまでで最も野心的な開発プロジェクトの1つであるGala Gamesエコシステムの構築に乗り出しました。Eric Schiermeyer（Zyngaの共同創業者、ゲームの伝説的人物）、Wright Thurston（暗号資産分野における最初の主要マイナーの1人、ブロックチェーン技術に関する複数の特許を保有）、Michael McCarthy（「Farmville 2」などのバイラルゲームヒットのクリエイティブディレクター）が設立したGala Gamesは、ゲームとブロックチェーン空間の両方を根本的に再定義するためにここに存在します。Gala Gamesがリリースした最初のゲーム「Town Star」は、ユーザーが農場を建設し、毎週のコンペティションに参加するという、一見シンプルだが非常に奥の深い農業シミュレーションです。様々な場所で、NFTはボーナスを提供するためにゲーム内で使用することができますが、プレイしたり、楽しんだり、競争するために必要なものではありません。Gala Gamesが現在開発中のMMORPG/アドベンチャーシミュレーター「Mirandus」は、ゲーム開発パイプラインとゲームプレイモデルの両方を完全に再定義するために、プレーヤーに力を与え、ゲーム内の経済を究極にコントロールできるようにすることを目指しています。

Gala資料

Gala についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Galaウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Ethereum EcosystemGalaChain EcosystemGaming (GameFi)

よくある質問： Gala に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:49:20 (UTC+8)

Gala (GALA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Gala についてさらに詳しく知る

GALA USDT（先物取引）

GALA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの GALA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Gala (GALA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Gala ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GALA/USDT
¥0.278832
¥0.278832¥0.278832
+0.05%
91.83M (USDT)
GALA/USDC
¥0.278832
¥0.278832¥0.278832
+0.05%
31.56M (USDT)

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥39.83090
¥39.83090¥39.83090

-46.80%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥216.2989
¥216.2989¥216.2989

-34.33%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.9036
¥149.9036¥149.9036

-30.63%

STONK

STONK

STONK

¥1.173575
¥1.173575¥1.173575

-11.43%

Squid

Squid

QUID

¥14.42987
¥14.42987¥14.42987

+1.05%

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JIMOTHY

¥2.339143
¥2.339143¥2.339143

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Tutorial

Tutorial

TUT

¥9.810616
¥9.810616¥9.810616

+70.97%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.998072
¥2.998072¥2.998072

+51.48%

Audiera

Audiera

BEAT

¥385.12571
¥385.12571¥385.12571

+22.69%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.66380
¥14.66380¥14.66380

+19.48%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

GALA
GALA
JPY
JPY

1 GALA = 0.278675 JPY