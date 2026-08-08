Gala価格(GALA)
Gala (GALA) の本日のライブ価格は ¥ 0.001775 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の GALA から JPY への変換レートは、¥ 0.001775 につき GALA です。
Gala は現在、時価総額 ¥ 86.25M で #156 位、循環供給量は 48.59B GALA です。直近24時間の GALA は、¥ 0.001745 (安値) から ¥ 0.001787 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 131.35962159152559342、史上最安値は ¥ 0.02370857 です。
短期的なパフォーマンスでは、GALA は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -1.12% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 161.58K に達しました。
No.156
97.18%
0.01%
ETH
Gala の現在の時価総額は ¥ 86.25M、24時間取引高は ¥ 161.58K です。GALA の循環供給量は 48.59B、総供給量は 48590527571.99544358 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 88.75M です。
0.00%
-0.05%
-1.12%
-1.12%
Gala の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.00013941
|-0.05%
|30日
|¥ -0.00034
|-16.08%
|60日
|¥ -0.000766
|-30.15%
|90日
|¥ -0.002302
|-56.47%
本日 GALA は、 ¥ -0.00013941 (-0.05%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00034 (-16.08%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、GALA は、 ¥ -0.000766 (-30.15%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002302 (-56.47%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Gala の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の GALA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 < 下限バンド
|下限バンドに接触または突破
|「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 < S2
|S2の下方
|直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。
GALA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.001752という価格帯で推移しています。現在の価格はS2のハブポイントである0.001773を下回っており、全体的な構造は中枢となる0.001789を下回る弱い調整局面にあります。 移動平均線は一貫して上昇傾向を示しており、短期的な買い圧力が優勢な状況です。MACD指標ではゴールデンクロスの形態が確認され、デッドクロスと逆方向に乖離する動きから、強いモメンタムが集中して放出されていることが分かります。一方、RSIは中立ゾーンに位置しており、買いと売りの勢力バランスは現時点では拮抗していると言えます。ボラティリティも低水準で横ばいの状態が続いています。 KDJおよびStochRSIの数値には極端なダイバージェンスは見られませんが、ボリンジャーバンドの幅が収縮していることから、相場の転換が近づいていることを示唆しています。短期的なモメンタムは上方への修復意欲を明確に示しています。 上値の抵抗としては、まずS1のハブポイントである0.00178が近傍のレジスタンスとして機能しています。このレベルは現在の価格から約1.6%の距離に位置します。さらに強力な抵抗は中枢となる0.001789付近に存在します。一方、下値のサポートとしてはS2の0.001773が目安となり、こちらは現在の価格から約1.2%の緩衝スペースを提供しています。遠方の重要な抵抗ラインとしてはR1の0.001796が挙げられます。 これらの主要な価格帯が0.001773～0.001796の範囲に密集しており、このレンジを突破することで新たなトレンドの方向性が確定すると考えられます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Gala の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
GALA (GALA)は、Gala Gamesエコシステムのネイティブユーティリティトークンで、プレイヤーがゲーム内の資産を管理できるようにすることでゲーム業界を分散化することを目指したプラットフォームです。GALAトークンは、さまざまな提案に対する投票や、Gala Gamesプラットフォーム内での取引、ゲーム内アイテムや資産の購入に使用されます。Ethereumブロックチェーン上に構築されたGALAは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）という合意形成メカニズムの下で運用されています。トークンの供給量は固定されており、一部はネットワークの安全性を確保し、取引の検証を助けるノードオペレーターに割り当てられています。Gala Gamesエコシステムの重要な要素として、GALAは、新たな波のブロックチェーンベースのプレイヤー所有型ゲームやバーチャルワールドの創造と所有を促進することを目指しています。
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Gala Gamesは、「ゲーマーに力を取り戻す」という1つの目標を持って設立されました。私たちの使命は、遊びを通して自由を実現することです。この目的のために、私たちはこれまでで最も野心的な開発プロジェクトの1つであるGala Gamesエコシステムの構築に乗り出しました。Eric Schiermeyer（Zyngaの共同創業者、ゲームの伝説的人物）、Wright Thurston（暗号資産分野における最初の主要マイナーの1人、ブロックチェーン技術に関する複数の特許を保有）、Michael McCarthy（「Farmville 2」などのバイラルゲームヒットのクリエイティブディレクター）が設立したGala Gamesは、ゲームとブロックチェーン空間の両方を根本的に再定義するためにここに存在します。Gala Gamesがリリースした最初のゲーム「Town Star」は、ユーザーが農場を建設し、毎週のコンペティションに参加するという、一見シンプルだが非常に奥の深い農業シミュレーションです。様々な場所で、NFTはボーナスを提供するためにゲーム内で使用することができますが、プレイしたり、楽しんだり、競争するために必要なものではありません。Gala Gamesが現在開発中のMMORPG/アドベンチャーシミュレーター「Mirandus」は、ゲーム開発パイプラインとゲームプレイモデルの両方を完全に再定義するために、プレーヤーに力を与え、ゲーム内の経済を究極にコントロールできるようにすることを目指しています。
Gala についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。