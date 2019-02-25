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FET (FET) 本日のテクニカル分析

FET (FET) 本日のテクニカル分析

FET 分析ページでは、AIによって生成された FET の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で FET の分析内容について詳しくご覧ください。

FET (FET) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1377---2.62%-13.62%-42.24%
FET 価格について詳しく知る

FET テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる FET の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 7
購入 9
移動平均:購入売却 4中立 3購入 7
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1379
0.1378
R2
0.1378
0.1378
R1
0.1378
0.1378
PP
0.1377
0.1377
S1
0.1377
0.1377
S2
0.1376
0.1377
S3
0.1376
0.1376

FET 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.13M
$14.90 M
$13.77 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
2.07M
3日間のアクティブ購入額
$30.33 M
3日間のアクティブ売却額
$28.26 M
7日間のアクティブ売買差額
1.25M
7日間のアクティブ購入額
$43.50 M
7日間のアクティブ売却額
$42.25 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

FET 資本フロー

純流入FETUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.25 M0.14
2026-08-07-$1.76 M0.14
2026-08-06-$1.90 M0.13
2026-08-05$0.21 M0.15
2026-08-04$0.62 M0.15

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの FET (FET) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FET ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FET/USDT
$0.1378
$0.1378$0.1378
+1.92%
2.28M (USDT)
FET/USDC
$0.1379
$0.1379$0.1379
+1.99%
410.36K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.1377 USD

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