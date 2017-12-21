ELF 本日の価格

ELF (ELF) の本日のライブ価格は ¥ 0.0589 で、直近24時間で 0.47% 変動しました。現在の ELF から JPY への変換レートは、¥ 0.0589 につき ELF です。

ELF は現在、時価総額 ¥ 48.42M で #390 位、循環供給量は 822.04M ELF です。直近24時間の ELF は、¥ 0.05882 (安値) から ¥ 0.06051 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 434.2117717266082825、史上最安値は ¥ 4.63932331495023669 です。

短期的なパフォーマンスでは、ELF は直近1時間で +0.03%、直近7日間で -2.31% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.76K に達しました。

ELF (ELF) 市場情報

ランキング No.390 時価総額 ¥ 48.42M¥ 48.42M ¥ 48.42M 取引高 (24H) ¥ 56.76K¥ 56.76K ¥ 56.76K 完全希薄化後時価総額 ¥ 58.69M¥ 58.69M ¥ 58.69M 循環供給量 822.04M 822.04M 822.04M 総供給量 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 発行日 2017-12-21 00:00:00 発行価額 ¥ 15.543¥ 15.543 ¥ 15.543 パブリックブロックチェーン NONE

ELF の現在の時価総額は ¥ 48.42M、24時間取引高は ¥ 56.76K です。ELF の循環供給量は 822.04M、総供給量は 996445552.1261811 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 58.69M です。