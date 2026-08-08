ELYSIA 本日の価格

ELYSIA (EL) の本日のライブ価格は ¥ 0.001085 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の EL から JPY への変換レートは、¥ 0.001085 につき EL です。

ELYSIA は現在、時価総額 ¥ 5.31M で #1107 位、循環供給量は 4.89B EL です。直近24時間の EL は、¥ 0.001078 (安値) から ¥ 0.00109 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 10.90858608、史上最安値は ¥ 0.10757169 です。

短期的なパフォーマンスでは、EL は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -1.37% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 75.02K に達しました。

ELYSIA (EL) 市場情報

ランキング No.1107 時価総額 ¥ 5.31M¥ 5.31M ¥ 5.31M 取引高 (24H) ¥ 75.02K¥ 75.02K ¥ 75.02K 完全希薄化後時価総額 ¥ 7.60M¥ 7.60M ¥ 7.60M 循環供給量 4.89B 4.89B 4.89B 最大供給量 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 総供給量 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 循環率 69.90% パブリックブロックチェーン ETH

ELYSIA の現在の時価総額は ¥ 5.31M、24時間取引高は ¥ 75.02K です。EL の循環供給量は 4.89B、総供給量は 6803300704.688 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.60M です。