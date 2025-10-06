Yooldo Games の本日のライブ価格は 0.20345 USD です。ESPORTS から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ESPORTS の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Yooldo Games の本日のライブ価格は 0.20345 USD です。ESPORTS から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ESPORTS の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

$0.20353
$0.20353$0.20353
-2.73%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:52:30 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.19283
$ 0.19283$ 0.19283
24H 最安値
$ 0.21708
$ 0.21708$ 0.21708
24H 最高値

$ 0.19283
$ 0.19283$ 0.19283

$ 0.21708
$ 0.21708$ 0.21708

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+1.37%

-2.73%

-1.64%

-1.64%

Yooldo Games (ESPORTS) のリアルタイム価格は $ 0.20345 です。過去24時間、ESPORTS は最低 $ 0.19283 から最高 $ 0.21708 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。ESPORTS の史上最高値は $ 0.24206080804529653 で、史上最安値は $ 0.05189790997151288 です。

短期的なパフォーマンスでは、ESPORTS は過去1時間で +1.37%、過去24時間で -2.73% 、過去7日間で -1.64% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Yooldo Games (ESPORTS) 市場情報

No.756

$ 25.70M
$ 25.70M$ 25.70M

$ 62.01K
$ 62.01K$ 62.01K

$ 183.11M
$ 183.11M$ 183.11M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Yooldo Games の現在の時価総額は $ 25.70M、24時間取引高は $ 62.01K です。ESPORTS の循環供給量は 126.35M、総供給量は 899999999.9999992 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 183.11M です。

Yooldo Games (ESPORTS) 価格履歴 USD

Yooldo Games の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0057123-2.73%
30日$ +0.05045+32.97%
60日$ +0.11137+120.94%
90日$ +0.13866+214.01%
Yooldo Games 本日の価格変動

本日 ESPORTS は、 $ -0.0057123 (-2.73%) の変動を記録しました。

Yooldo Games 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.05045 (+32.97%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Yooldo Games 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ESPORTS は、 $ +0.11137 (+120.94%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Yooldo Games 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.13866 (+214.01%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Yooldo Games (ESPORTS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Yooldo Games 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Yooldo Games ( ESPORTS ) とは何か

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Yooldo Games への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- ESPORTS のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Yooldo Games に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Yooldo Games の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Yooldo Games 価格予測 (USD)

Yooldo Games (ESPORTS) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Yooldo Games (ESPORTS) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Yooldo Games の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Yooldo Games の価格予測 をチェック！

Yooldo Games (ESPORTS) トケノミクス

Yooldo Games (ESPORTS) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ ESPORTS トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Yooldo Games ( ESPORTS ) の購入方法

Yooldo Games の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Yooldo Games 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

ESPORTS を現地通貨に

1 Yooldo Games (ESPORTS) からVND
5,353.78675
1 Yooldo Games (ESPORTS) からAUD
A$0.313313
1 Yooldo Games (ESPORTS) からGBP
0.1525875
1 Yooldo Games (ESPORTS) からEUR
0.174967
1 Yooldo Games (ESPORTS) からUSD
$0.20345
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMYR
RM0.858559
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTRY
8.5387965
1 Yooldo Games (ESPORTS) からJPY
¥30.72095
1 Yooldo Games (ESPORTS) からARS
ARS$296.573134
1 Yooldo Games (ESPORTS) からRUB
16.630003
1 Yooldo Games (ESPORTS) からINR
17.8568065
1 Yooldo Games (ESPORTS) からIDR
Rp3,390.831977
1 Yooldo Games (ESPORTS) からPHP
11.8916525
1 Yooldo Games (ESPORTS) からEGP
￡E.9.676082
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBRL
R$1.094561
1 Yooldo Games (ESPORTS) からCAD
C$0.28483
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBDT
24.8514175
1 Yooldo Games (ESPORTS) からNGN
298.3126315
1 Yooldo Games (ESPORTS) からCOP
$791.6341225
1 Yooldo Games (ESPORTS) からZAR
R.3.548168
1 Yooldo Games (ESPORTS) からUAH
8.5062445
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTZS
T.Sh.503.587578
1 Yooldo Games (ESPORTS) からVES
Bs41.70725
1 Yooldo Games (ESPORTS) からCLP
$193.48095
1 Yooldo Games (ESPORTS) からPKR
Rs57.633316
1 Yooldo Games (ESPORTS) からKZT
109.7348265
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTHB
฿6.689436
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTWD
NT$6.254053
1 Yooldo Games (ESPORTS) からAED
د.إ0.7466615
1 Yooldo Games (ESPORTS) からCHF
Fr0.1607255
1 Yooldo Games (ESPORTS) からHKD
HK$1.578772
1 Yooldo Games (ESPORTS) からAMD
֏78.0088335
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMAD
.د.م1.875809
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMXN
$3.7414455
1 Yooldo Games (ESPORTS) からSAR
ريال0.7629375
1 Yooldo Games (ESPORTS) からETB
Br30.716881
1 Yooldo Games (ESPORTS) からKES
KSh26.273533
1 Yooldo Games (ESPORTS) からJOD
د.أ0.14424605
1 Yooldo Games (ESPORTS) からPLN
0.7425925
1 Yooldo Games (ESPORTS) からRON
лв0.891111
1 Yooldo Games (ESPORTS) からSEK
kr1.9185335
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBGN
лв0.341796
1 Yooldo Games (ESPORTS) からHUF
Ft68.2717165
1 Yooldo Games (ESPORTS) からCZK
4.2663465
1 Yooldo Games (ESPORTS) からKWD
د.ك0.0622557
1 Yooldo Games (ESPORTS) からILS
0.6693505
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBOB
Bs1.4058395
1 Yooldo Games (ESPORTS) からAZN
0.345865
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTJS
SM1.867671
1 Yooldo Games (ESPORTS) からGEL
0.549315
1 Yooldo Games (ESPORTS) からAOA
Kz185.4589165
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBHD
.د.ب0.0764972
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBMD
$0.20345
1 Yooldo Games (ESPORTS) からDKK
kr1.310218
1 Yooldo Games (ESPORTS) からHNL
L5.350735
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMUR
9.248837
1 Yooldo Games (ESPORTS) からNAD
$3.5257885
1 Yooldo Games (ESPORTS) からNOK
kr2.042638
1 Yooldo Games (ESPORTS) からNZD
$0.354003
1 Yooldo Games (ESPORTS) からPAB
B/.0.20345
1 Yooldo Games (ESPORTS) からPGK
K0.8687315
1 Yooldo Games (ESPORTS) からQAR
ر.ق0.740558
1 Yooldo Games (ESPORTS) からRSD
дин.20.585071
1 Yooldo Games (ESPORTS) からUZS
soʻm2,451.2042555
1 Yooldo Games (ESPORTS) からALL
L16.9331435
1 Yooldo Games (ESPORTS) からANG
ƒ0.3641755
1 Yooldo Games (ESPORTS) からAWG
ƒ0.36621
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBBD
$0.4069
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBAM
KM0.341796
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBIF
Fr599.97405
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBND
$0.2624505
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBSD
$0.20345
1 Yooldo Games (ESPORTS) からJMD
$32.7493465
1 Yooldo Games (ESPORTS) からKHR
820.3612625
1 Yooldo Games (ESPORTS) からKMF
Fr85.8559
1 Yooldo Games (ESPORTS) からLAK
4,422.8259985
1 Yooldo Games (ESPORTS) からLKR
රු61.7450405
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMDL
L3.4566155
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMGA
Ar912.330835
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMOP
P1.6296345
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMVR
3.112785
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMWK
MK353.2115795
1 Yooldo Games (ESPORTS) からMZN
MT13.0024895
1 Yooldo Games (ESPORTS) からNPR
रु28.653898
1 Yooldo Games (ESPORTS) からPYG
1,442.8674
1 Yooldo Games (ESPORTS) からRWF
Fr295.61285
1 Yooldo Games (ESPORTS) からSBD
$1.672359
1 Yooldo Games (ESPORTS) からSCR
2.7811615
1 Yooldo Games (ESPORTS) からSRD
$8.0708615
1 Yooldo Games (ESPORTS) からSVC
$1.7801875
1 Yooldo Games (ESPORTS) からSZL
L3.523754
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTMT
m0.712075
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTND
د.ت0.59671885
1 Yooldo Games (ESPORTS) からTTD
$1.379391
1 Yooldo Games (ESPORTS) からUGX
Sh708.8198
1 Yooldo Games (ESPORTS) からXAF
Fr115.1527
1 Yooldo Games (ESPORTS) からXCD
$0.549315
1 Yooldo Games (ESPORTS) からXOF
Fr115.1527
1 Yooldo Games (ESPORTS) からXPF
Fr20.7519
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBWP
P2.7160575
1 Yooldo Games (ESPORTS) からBZD
$0.4089345
1 Yooldo Games (ESPORTS) からCVE
$19.3216465
1 Yooldo Games (ESPORTS) からDJF
Fr36.2141
1 Yooldo Games (ESPORTS) からDOP
$12.959765
1 Yooldo Games (ESPORTS) からDZD
د.ج26.558363
1 Yooldo Games (ESPORTS) からFJD
$0.4659005
1 Yooldo Games (ESPORTS) からGNF
Fr1,768.99775
1 Yooldo Games (ESPORTS) からGTQ
Q1.558427
1 Yooldo Games (ESPORTS) からGYD
$42.614637
1 Yooldo Games (ESPORTS) からISK
kr24.8209

Yooldo Games資料

Yooldo Games についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Yooldo Gamesウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Yooldo Games に関するその他の質問

Yooldo Games (ESPORTS) の本日の価値はいくらですか？
ESPORTS の USD でのライブ価格は 0.20345 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の ESPORTS から USD の価格はいくらですか？
ESPORTS から USD の現在価格は $ 0.20345 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Yooldo Games の時価総額はいくらですか？
ESPORTS の時価総額は $ 25.70M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
ESPORTS の循環供給量はどれくらいですか？
ESPORTS の循環供給量は 126.35M USD です。
ESPORTS の史上最高値（ATH）はいくらですか？
ESPORTS は史上最高値 0.24206080804529653 USD に達しました。
ESPORTS の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
ESPORTS の史上最安値は 0.05189790997151288 USD です。
ESPORTS の取引高はいくらですか？
ESPORTS の24 時間ライブ取引高は $ 62.01K USD です。
ESPORTS は今年さらに上昇しますか？
ESPORTS は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、ESPORTS 価格予測 をご覧ください。
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

