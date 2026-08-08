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本日の MULTIVERSX のライブ価格は 2.674 JPY です。EGLD の時価総額は 80,598,917.88289419274 JPY です。日本 のリアルタイムの EGLD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の MULTIVERSX のライブ価格は 2.674 JPY です。EGLD の時価総額は 80,598,917.88289419274 JPY です。日本 のリアルタイムの EGLD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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MULTIVERSX価格(EGLD)

1 EGLD から JPY へのライブ価格：

¥419.818
¥419.818¥419.818
+0.22%1D
JPY
MULTIVERSX (EGLD) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:16:28 (UTC+8)

MULTIVERSX 本日の価格

MULTIVERSX (EGLD) の本日のライブ価格は ¥ 2.674 で、直近24時間で 0.22% 変動しました。現在の EGLD から JPY への変換レートは、¥ 2.674 につき EGLD です。

MULTIVERSX は現在、時価総額 ¥ 80.60M#191 位、循環供給量は 30.14M EGLD です。直近24時間の EGLD は、¥ 2.647 (安値) から ¥ 2.689 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 85,185.00070815017733798、史上最安値は ¥ 423.434670721113634 です。

短期的なパフォーマンスでは、EGLD は直近1時間で -0.45%、直近7日間で -1.19% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 68.71K に達しました。

MULTIVERSX (EGLD) 市場情報

No.191

¥ 80.60M
¥ 80.60M¥ 80.60M

¥ 68.71K
¥ 68.71K¥ 68.71K

¥ 84.01M
¥ 84.01M¥ 84.01M

30.14M
30.14M 30.14M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

30,146,860
30,146,860 30,146,860

95.94%

0.01%

EGLD

MULTIVERSX の現在の時価総額は ¥ 80.60M、24時間取引高は ¥ 68.71K です。EGLD の循環供給量は 30.14M、総供給量は 30146860 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 84.01M です。

MULTIVERSX 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 2.647
¥ 2.647¥ 2.647
24H 最安値
¥ 2.689
¥ 2.689¥ 2.689
24H 最高値

¥ 2.647
¥ 2.647¥ 2.647

¥ 2.689
¥ 2.689¥ 2.689

¥ 85,185.00070815017733798
¥ 85,185.00070815017733798¥ 85,185.00070815017733798

¥ 423.434670721113634
¥ 423.434670721113634¥ 423.434670721113634

-0.45%

+0.22%

-1.19%

-1.19%

MULTIVERSX (EGLD) 価格履歴 JPY

MULTIVERSX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.92157+0.22%
30日¥ -0.364-11.99%
60日¥ -0.19-6.64%
90日¥ -2.028-43.14%
MULTIVERSX 本日の価格変動

本日 EGLD は、 ¥ +0.92157 (+0.22%) の変動を記録しました。

MULTIVERSX 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.364 (-11.99%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

MULTIVERSX 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、EGLD は、 ¥ -0.19 (-6.64%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

MULTIVERSX 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -2.028 (-43.14%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

MULTIVERSX (EGLD) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

MULTIVERSX 価格履歴ページ を今すぐチェック。

MULTIVERSX の分析

この分析では、AIモデルを活用して MULTIVERSX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

MULTIVERSX 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の EGLD 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

EGLD_USDTは4時間足のチャートにおいて、2.7906という中枢価格を上回る動きを続けており、現在の価格2.801はR1レジスタンスライン2.8153に非常に近い位置にあります。価格構造は強気優勢で、短期移動平均線群およびEMA（指数平滑移動平均線）群がいずれも買いシグナルを発しています。また、中枢ポイントS1からR1までのレンジが現在の中心的なボラティリティ帯となっています。 MACD指標はゴールデンクロスを形成しており、マネーインデックス（MFI）やRSIなどの関連指標も同様に買い方向を示唆しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、過買や過売の極端な状況には至っていません。KDJとStochRSIの数値は、ボリンジャーバンドの広がり具合とも整合性を保ち、市場のボラティリティは安定した状態を維持していることを示しています。さらに、速い指標と遅い指標が同方向に推移しており、明確なダイバージェンス現象も見られません。 上値の重要な抵抗ラインはR1の2.8153で、現在の価格から約0.5%の距離にあります。さらに遠方の参考レベルとしてはR2の2.8396が挙げられます。一方、下値のサポートラインは中枢価格である2.7906で、現在の価格から約0.37%の距離に位置します。次級サポートとなるS1の2.7663は、現在の価格から約1.24%の距離にあります。もし価格がR1を突破すればR2へのテストが予想され、逆に中枢を下回ればS1を目指す展開となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

MULTIVERSX の価格に影響を与える要因は何ですか？

MULTIVERSX (EGLD)の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場のトレンド
2. MultiversXブロックチェーン技術およびdAppの採用状況
3. ネットワークのアップグレードや技術的進展
4. 交易所での取引量と流動性
5. ステーキング報酬とトークンエコノミクス
6. 提携に関する発表
7. 暗号通貨市場に影響を及ぼす規制関連のニュース
8. 他のブロックチェーンプラットフォームとの競争
9. 開発者の活動とエコシステムの成長
10. インフレや金利といったマクロ経済要因

これらの要素が複合的に作用し、暗号通貨市場に典型的な価格変動を生み出しています。

人はなぜ今日 MULTIVERSX の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMULTIVERSX（EGLD）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。価格のモニタリングは、投資家が収益性を評価し、戦略を計画するうえで役立ちます。

MULTIVERSX の価格予測

MULTIVERSX (EGLD) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の EGLD の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
MULTIVERSX (EGLD) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、MULTIVERSX の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
MULTIVERSX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？EGLD の 2026–2027 年の価格予測は MULTIVERSX 価格予測 ページでご確認いただけます。

MULTIVERSX について

Elrond (EGLD)は、シャーディングを使用して非常に高速な取引速度を提供することを目指すブロックチェーンプロトコルです。このプロジェクトは、フィンテック、分散型金融、そしてインターネット・オブ・シングスを含む新しいインターネットのための技術エコシステムとして自己を描写しています。そのネイティブトークンであるEGLDは、ネットワーク手数料の支払い、ステーキング、バリデータへの報酬付与に使用されます。Elrondのユニークなアダプティブステートシャーディングメカニズムと安全なプルーフ・オブ・ステーク（PoS）アルゴリズムにより、1秒あたりの高い取引量を処理し、最大で100,000 TPSまでスケーリングアップする可能性があります。また、このネットワークはさまざまなdAppsをホストし、スマートコントラクトの作成を可能にするため、開発者やビジネスにとって包括的なソリューションとなっています。

日本 で MULTIVERSX を購入して投資する方法

MULTIVERSX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、EGLD の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は MULTIVERSX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、MULTIVERSX (EGLD) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、MULTIVERSX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
MULTIVERSX (EGLD) の購入ガイド

MULTIVERSX でできること

MULTIVERSX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで MULTIVERSX (EGLD) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

MULTIVERSX ( EGLD ) とは何か

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

ホワイトペーパー

MULTIVERSX資料

MULTIVERSX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式MULTIVERSXウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Launchpad

よくある質問： MULTIVERSX に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:16:28 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

MULTIVERSX についてさらに詳しく知る

EGLD USDT（先物取引）

EGLD をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの EGLD USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの MULTIVERSX (EGLD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、MULTIVERSX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EGLD/USDT
¥421.231
¥421.231¥421.231
+0.63%
25.51K (USDT)
EGLD/USDC
¥420.917
¥420.917¥420.917
+0.48%
20.94K (USDT)

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¥43.53610
¥43.53610¥43.53610

-41.85%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥206.8161
¥206.8161¥206.8161

-37.21%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.5255
¥152.5255¥152.5255

-29.42%

STONK

STONK

STONK

¥1.252075
¥1.252075¥1.252075

-5.50%

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Squid

QUID

¥14.37021
¥14.37021¥14.37021

+0.63%

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¥2.470238
¥2.470238¥2.470238

+265.31%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥9.252952
¥9.252952¥9.252952

+61.26%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.034967
¥3.034967¥3.034967

+53.34%

Audiera

Audiera

BEAT

¥388.99890
¥388.99890¥388.99890

+23.93%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.95425
¥14.95425¥14.95425

+21.84%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

EGLD から JPY の計算機

金額

EGLD
EGLD
JPY
JPY

1 EGLD = 419.818 JPY