MULTIVERSX (EGLD) ライブ価格チャート
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2026-08-08 20:16:28 (UTC+8) MULTIVERSX 本日の価格
MULTIVERSX (EGLD) の本日のライブ価格は
¥ 2.674 で、直近24時間で 0.22% 変動しました。現在の EGLD から JPY への変換レートは、 ¥ 2.674 につき EGLD です。
MULTIVERSX は現在、時価総額
¥ 80.60M で #191 位、循環供給量は 30.14M EGLD です。直近24時間の EGLD は、 ¥ 2.647 (安値) から ¥ 2.689 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 85,185.00070815017733798、史上最安値は ¥ 423.434670721113634 です。
短期的なパフォーマンスでは、EGLD は直近1時間で
-0.45%、直近7日間で -1.19% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 68.71K に達しました。 MULTIVERSX (EGLD) 市場情報 最大供給量 31,415,926 31,415,926 31,415,926 総供給量 30,146,860 30,146,860 30,146,860
MULTIVERSX の現在の時価総額は
¥ 80.60M、24時間取引高は ¥ 68.71K です。EGLD の循環供給量は 30.14M、総供給量は 30146860 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 84.01M です。 購入 MULTIVERSX MULTIVERSX 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 85,185.00070815017733798 ¥ 85,185.00070815017733798 ¥ 85,185.00070815017733798 最安値 ¥ 423.434670721113634 ¥ 423.434670721113634 ¥ 423.434670721113634 MULTIVERSX (EGLD) 価格履歴 JPY
MULTIVERSX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.92157 +0.22% 30日 ¥ -0.364 -11.99% 60日 ¥ -0.19 -6.64% 90日 ¥ -2.028 -43.14% MULTIVERSX 本日の価格変動
本日 EGLD は、
¥ +0.92157 (+0.22%) の変動を記録しました。 MULTIVERSX 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.364 (-11.99%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 MULTIVERSX 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、EGLD は、
¥ -0.19 (-6.64%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 MULTIVERSX 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -2.028 (-43.14%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
MULTIVERSX (EGLD) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
MULTIVERSX 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の EGLD 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
60% | 弱気 40%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
EGLD_USDTは4時間足のチャートにおいて、2.7906という中枢価格を上回る動きを続けており、現在の価格2.801はR1レジスタンスライン2.8153に非常に近い位置にあります。価格構造は強気優勢で、短期移動平均線群およびEMA（指数平滑移動平均線）群がいずれも買いシグナルを発しています。また、中枢ポイントS1からR1までのレンジが現在の中心的なボラティリティ帯となっています。
MACD指標はゴールデンクロスを形成しており、マネーインデックス（MFI）やRSIなどの関連指標も同様に買い方向を示唆しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、過買や過売の極端な状況には至っていません。KDJとStochRSIの数値は、ボリンジャーバンドの広がり具合とも整合性を保ち、市場のボラティリティは安定した状態を維持していることを示しています。さらに、速い指標と遅い指標が同方向に推移しており、明確なダイバージェンス現象も見られません。
上値の重要な抵抗ラインはR1の2.8153で、現在の価格から約0.5%の距離にあります。さらに遠方の参考レベルとしてはR2の2.8396が挙げられます。一方、下値のサポートラインは中枢価格である2.7906で、現在の価格から約0.37%の距離に位置します。次級サポートとなるS1の2.7663は、現在の価格から約1.24%の距離にあります。もし価格がR1を突破すればR2へのテストが予想され、逆に中枢を下回ればS1を目指す展開となるでしょう。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
MULTIVERSX の価格に影響を与える要因は何ですか？
MULTIVERSX (EGLD)の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。
1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場のトレンド 2. MultiversXブロックチェーン技術およびdAppの採用状況 3. ネットワークのアップグレードや技術的進展 4. 交易所での取引量と流動性 5. ステーキング報酬とトークンエコノミクス 6. 提携に関する発表 7. 暗号通貨市場に影響を及ぼす規制関連のニュース 8. 他のブロックチェーンプラットフォームとの競争 9. 開発者の活動とエコシステムの成長 10. インフレや金利といったマクロ経済要因 これらの要素が複合的に作用し、暗号通貨市場に典型的な価格変動を生み出しています。 人はなぜ今日 MULTIVERSX の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMULTIVERSX（EGLD）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。価格のモニタリングは、投資家が収益性を評価し、戦略を計画するうえで役立ちます。
MULTIVERSX の価格予測 MULTIVERSX (EGLD) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の EGLD の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 MULTIVERSX (EGLD) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、MULTIVERSX の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
MULTIVERSX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？EGLD の 2026–2027 年の価格予測は
MULTIVERSX 価格予測
ページでご確認いただけます。
MULTIVERSX について
Elrond (EGLD)は、シャーディングを使用して非常に高速な取引速度を提供することを目指すブロックチェーンプロトコルです。このプロジェクトは、フィンテック、分散型金融、そしてインターネット・オブ・シングスを含む新しいインターネットのための技術エコシステムとして自己を描写しています。そのネイティブトークンであるEGLDは、ネットワーク手数料の支払い、ステーキング、バリデータへの報酬付与に使用されます。Elrondのユニークなアダプティブステートシャーディングメカニズムと安全なプルーフ・オブ・ステーク（PoS）アルゴリズムにより、1秒あたりの高い取引量を処理し、最大で100,000 TPSまでスケーリングアップする可能性があります。また、このネットワークはさまざまなdAppsをホストし、スマートコントラクトの作成を可能にするため、開発者やビジネスにとって包括的なソリューションとなっています。
日本 で MULTIVERSX を購入して投資する方法
MULTIVERSX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、EGLD の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
MULTIVERSX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、MULTIVERSX (EGLD) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、MULTIVERSX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
MULTIVERSX でできること
MULTIVERSX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで MULTIVERSX (EGLD) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
MULTIVERSX ( EGLD ) とは何か
Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
ホワイトペーパー
MultiversX は、コンピューターサイエンス、暗号技術、およびブロックチェーン技術の各分野における専門知識を持つチームによって構築されています。セキュリティと現実世界での実用性のバランスを常に重視しています。組織は、技術的リリースおよびシステムアップグレードを継続的に展開しており、その継続的な開発へのコミットメントを示しています。また、プラットフォームの進化にはコミュニティからの意見も取り入れられており、フィードバックは改良や改善の指針として活用されています。サービス開始以降、チームは大幅に拡大し、現在では技術開発、ビジネス開発、コミュニティマネジメントを担う200人以上のプロフェッショナルで構成されています。さらに、MultiversX は主要なテクノロジー企業および金融機関との戦略的パートナーシップを確立し、採用の加速を支援しています。
MultiversXは、ネットワーク状態とトランザクション実行の両方を複数のシャードに分割し、作業を並列処理できるよう設計された「適応型ステート・シャーディング（adaptive state sharding）」によって駆動されています。シャーディングパラメーターを固定するのではなく、プロトコルがネットワークロードに応じて自動的にシャードの数およびサイズを変更し、活動量の増加時にはスケールアップし、需要の減少時にはスケールダウンします。セキュリティは、より大きなトークン保有量およびより優れたバリデータ履歴を持つ参加者が当選確率を高められる「セキュアなプルーフ・オブ・ステーク（Proof of Stake）モデル」によって確保されています。ただし、公平性を保つため、バリデータの選出は数秒ごとにランダムに行われます。また、アーキテクチャにはシャード冗長性（shard redundancy）が採用されており、重要なデータは耐障害性およびバックアップの観点から複数のシャードに複製されます。最近の技術的強化を経て、このネットワークは1秒あたり10万件以上のトランザクションを処理可能となり、ブロック生成時間は6秒、即時確定性（instant finality）を実現しています。
MultiversXにおけるネイティブトークンはeGold（EGLD）です。EGLDはネットワーク手数料の支払い、スマートコントラクトの実行、およびチェーンのセキュリティ確保への参加に必要です。セキュリティへの参加はステーキングを通じて可能で、ユーザーはEGLDをロックします。トランザクションの検証者として選出され報酬を得るかどうかは、ステーキングされた金額とバリデーターのパフォーマンス記録の両方に依存します。インセンティブ構造は、ポジティブな貢献を報いる一方で、ペナルティ（ステーキングされたトークンの一部を没収する措置）によって有害な行動を抑止するよう設計されています。2023年現在、MultiversXは最大供給量3,140万EGLDの上限を維持しています。また、通貨モデルには毎年のインフレが組み込まれており、デフレーションメカニズムにより年々その率が低下します。
MultiversXのロードマップは、効率性の向上、トランザクション速度の高速化、および大規模なユーザー数を支えるネットワークの安定性確保を通じて、ブロックチェーン技術を日常的な文脈でより使いやすくすることに重点を置いています。また、ブロックチェーン技術にそれほど詳しくないユーザーにとっての複雑さを軽減し、全体的な体験をより親しみやすくすることも並行して重視されています。さらに、MultiversX上で開発を行うビルダー向けのアプリケーション開発を簡素化するための機能強化も計画されています。相互運用性（Interoperability）も先を見据えた重要な優先事項であり、異なるブロックチェーンネットワーク間での連携をより効果的に実現するための改善が予定されています。最近追加されたロードマップの項目には、DeFiプロトコルやNFTマーケットプレイスを通じたMultiversXエコシステム全体の拡大、および主流層への採用を支援するためのxPortalスーパーアプリのリリースが含まれます。
MultiversXは、かつてElrondと呼ばれていた高スケーラビリティ・ブロックチェーンであり、セキュリティおよび分散性を維持しつつ、強力なスループットを実現することを目的として構築されています。このブロックチェーンは、すべてのノードがすべてのタスクを実行する必要がある従来の方式ではなく、並列処理を可能にすることで、速度およびトランザクションコストに関連する一般的なブロックチェーンの制約に対処するよう設計されています。ネットワークの本稼働開始以降、1日あたり1,500万件以上のトランザクションを、ほぼ無視できるコストで処理するという主要な運用ベンチマークを達成しています。これらの成果は、安全で分散型のプラットフォームに求められるコアな特性を損なうことなく、パフォーマンス向上を実現できることを示す根拠として提示されています。
MULTIVERSX資料
MULTIVERSX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： MULTIVERSX に関するその他の質問
MULTIVERSX が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 MULTIVERSX の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の MULTIVERSX の価格は ¥ 419.818 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
MULTIVERSX は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、EGLD への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の MULTIVERSX がMEXCで取引されました。
EGLD ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の MULTIVERSX 価格を確認するには、EGLD 価格のページにアクセスしてください。
EGLD の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,963.27
+0.04%
ETH
1,920.92
+0.15%
GOLD(XAUT)
4,326.84
+0.13%
SOL
75.57
+2.25%
XMR
377.93
+2.26%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、EGLD/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、MULTIVERSX の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
MULTIVERSX 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については MULTIVERSX (EGLD) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 20:16:28 (UTC+8) MULTIVERSX (EGLD) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
EGLD USDT（先物取引）
EGLD をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの EGLD USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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