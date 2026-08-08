この分析では、AIモデルを活用して MULTIVERSX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の EGLD 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

EGLD_USDTは4時間足のチャートにおいて、2.7906という中枢価格を上回る動きを続けており、現在の価格2.801はR1レジスタンスライン2.8153に非常に近い位置にあります。価格構造は強気優勢で、短期移動平均線群およびEMA（指数平滑移動平均線）群がいずれも買いシグナルを発しています。また、中枢ポイントS1からR1までのレンジが現在の中心的なボラティリティ帯となっています。 MACD指標はゴールデンクロスを形成しており、マネーインデックス（MFI）やRSIなどの関連指標も同様に買い方向を示唆しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、過買や過売の極端な状況には至っていません。KDJとStochRSIの数値は、ボリンジャーバンドの広がり具合とも整合性を保ち、市場のボラティリティは安定した状態を維持していることを示しています。さらに、速い指標と遅い指標が同方向に推移しており、明確なダイバージェンス現象も見られません。 上値の重要な抵抗ラインはR1の2.8153で、現在の価格から約0.5%の距離にあります。さらに遠方の参考レベルとしてはR2の2.8396が挙げられます。一方、下値のサポートラインは中枢価格である2.7906で、現在の価格から約0.37%の距離に位置します。次級サポートとなるS1の2.7663は、現在の価格から約1.24%の距離にあります。もし価格がR1を突破すればR2へのテストが予想され、逆に中枢を下回ればS1を目指す展開となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。