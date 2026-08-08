DPIN 本日の価格

DPIN (DPN) の本日のライブ価格は ¥ 2.226 で、直近24時間で 7.64% 変動しました。現在の DPN から JPY への変換レートは、¥ 2.226 につき DPN です。

DPIN は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4290 位、循環供給量は 0.00 DPN です。直近24時間の DPN は、¥ 2.011 (安値) から ¥ 2.226 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,560.246635758740429、史上最安値は ¥ 272.7967036575641041 です。

短期的なパフォーマンスでは、DPN は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +11.97% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 728.01 に達しました。

DPIN (DPN) 市場情報

ランキング No.4290 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 728.01¥ 728.01 ¥ 728.01 完全希薄化後時価総額 ¥ 467.46M¥ 467.46M ¥ 467.46M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 210,000,000 210,000,000 210,000,000 総供給量 26,231,479 26,231,479 26,231,479 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン BSC

DPIN の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 728.01 です。DPN の循環供給量は 0.00、総供給量は 26231479 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 467.46M です。