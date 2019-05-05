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ポルカドット (DOT) 本日のテクニカル分析

ポルカドット (DOT) 本日のテクニカル分析

ポルカドット 分析ページでは、AIによって生成された DOT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ポルカドット の分析内容について詳しくご覧ください。

ポルカドット (DOT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.8223--+6.88%-0.79%-40.16%
ポルカドット 価格について詳しく知る

ポルカドット テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ポルカドット の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 10
中立 1
購入 15
移動平均:購入売却 3中立 0購入 11
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.8221
0.8221
R2
0.8221
0.822
R1
0.822
0.822
PP
0.822
0.822
S1
0.8219
0.8219
S2
0.8219
0.8219
S3
0.8218
0.8219

ポルカドット 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.25M
$19.82 M
$19.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.06M
3日間のアクティブ購入額
$52.17 M
3日間のアクティブ売却額
$51.11 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.33M
7日間のアクティブ購入額
$84.10 M
7日間のアクティブ売却額
$84.44 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ポルカドット 資本フロー

純流入DOTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.17 M0.82
2026-08-07-$0.15 M0.81
2026-08-06-$0.51 M0.82
2026-08-05$0.11 M0.85
2026-08-04-$0.06 M0.83

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ポルカドット についてさらに詳しく知る

MEXCの ポルカドット (DOT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ポルカドット ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DOT/USDT
$0.822
$0.822$0.822
+1.56%
870.28K (USDT)
DOT/USDC
$0.8221
$0.8221$0.8221
+1.71%
65.61K (USDT)
DOT/BTC
$0.00001266
$0.00001266$0.00001266
+1.52%
10.55K (USDT)
DOT/USD1
$0.8222
$0.8222$0.8222
+1.66%
66.43K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

DOT
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USD
USD

1 DOT = 0.8223 USD

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