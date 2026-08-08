Data Ownership 本日の価格

Data Ownership (DOP2) の本日のライブ価格は ¥ 0.0006062 で、直近24時間で 2.19% 変動しました。現在の DOP2 から JPY への変換レートは、¥ 0.0006062 につき DOP2 です。

Data Ownership は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3909 位、循環供給量は 0.00 DOP2 です。直近24時間の DOP2 は、¥ 0.0005895 (安値) から ¥ 0.0006151 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 17.95191984604882855、史上最安値は ¥ 0.23193975792962046 です。

短期的なパフォーマンスでは、DOP2 は直近1時間で -0.04%、直近7日間で -11.39% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 106.20K に達しました。

Data Ownership (DOP2) 市場情報

ランキング No.3909 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 106.20K¥ 106.20K ¥ 106.20K 完全希薄化後時価総額 ¥ 12.60M¥ 12.60M ¥ 12.60M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 総供給量 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 パブリックブロックチェーン ETH

Data Ownership の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 106.20K です。DOP2 の循環供給量は 0.00、総供給量は 20793255250.60114809 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.60M です。