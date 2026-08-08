Data Ownership (DOP2) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：
2026-08-08 20:06:54 (UTC+8) Data Ownership 本日の価格
Data Ownership (DOP2) の本日のライブ価格は
¥ 0.0006062 で、直近24時間で 2.19% 変動しました。現在の DOP2 から JPY への変換レートは、 ¥ 0.0006062 につき DOP2 です。
Data Ownership は現在、時価総額
¥ 0.00 で #3909 位、循環供給量は 0.00 DOP2 です。直近24時間の DOP2 は、 ¥ 0.0005895 (安値) から ¥ 0.0006151 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 17.95191984604882855、史上最安値は ¥ 0.23193975792962046 です。
短期的なパフォーマンスでは、DOP2 は直近1時間で
-0.04%、直近7日間で -11.39% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 106.20K に達しました。 Data Ownership (DOP2) 市場情報 取引高 (24H) ¥ 106.20K ¥ 106.20K ¥ 106.20K 総供給量 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809
Data Ownership の現在の時価総額は
¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 106.20K です。DOP2 の循環供給量は 0.00、総供給量は 20793255250.60114809 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.60M です。 購入 Data Ownership Data Ownership 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0005895 ¥ 0.0005895 ¥ 0.0005895
24H 最安値
¥ 0.0006151 ¥ 0.0006151 ¥ 0.0006151
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.0005895 ¥ 0.0005895 ¥ 0.0005895 24H 最高値 ¥ 0.0006151 ¥ 0.0006151 ¥ 0.0006151 過去最高値 ¥ 17.95191984604882855 ¥ 17.95191984604882855 ¥ 17.95191984604882855 最安値 ¥ 0.23193975792962046 ¥ 0.23193975792962046 ¥ 0.23193975792962046 Data Ownership (DOP2) 価格履歴 JPY
Data Ownership の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.00203963 +2.19% 30日 ¥ -0.0003788 -38.46% 60日 ¥ -0.0009588 -61.27% 90日 ¥ -0.0023998 -79.84% Data Ownership 本日の価格変動
本日 DOP2 は、
¥ +0.00203963 (+2.19%) の変動を記録しました。 Data Ownership 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0003788 (-38.46%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Data Ownership 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、DOP2 は、
¥ -0.0009588 (-61.27%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Data Ownership 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.0023998 (-79.84%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Data Ownership (DOP2) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Data Ownership 価格履歴ページ を今すぐチェック。 Data Ownership の価格に影響を与える要因は何ですか？
Data Ownership Protocol (DOP2) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。
1. データプライバシー・ソリューションに対する市場の需要 2. 企業および個人による採用率 3. エコシステム内でのトークンのユーティリティ 4. 暗号資産市場全体のマーケットセンチメント 5. データ保護を巡る規制動向 6. 同様のプライバシー重視プロジェクトとの競争 7. 技術のアップデートおよびプラットフォームの改善 8. 取引量と流動性 9. パートナーシップの発表 10. 投資家の一般的なリスク許容度 人はなぜ今日 Data Ownership の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のDOP2の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、市場への参入・退出ポイントのタイミングの把握、投資による利益・損失の評価、そして市場のボラティリティに関する最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがチャンスを活かすうえで役立ちます。
Data Ownership の価格予測 Data Ownership (DOP2) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DOP2 の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Data Ownership (DOP2) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Data Ownership の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Data Ownership が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DOP2 の 2026–2027 年の価格予測は
Data Ownership 価格予測
ページでご確認いただけます。
日本 で Data Ownership を購入して投資する方法
Data Ownership を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DOP2 の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Data Ownership の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Data Ownership (DOP2) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
0.00 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Data Ownership が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Data Ownership でできること
Data Ownership を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Data Ownership (DOP2) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Data Ownership ( DOP2 ) とは何か
Data Ownership Protocolは、企業が安心してデジタル資産を移転できるようにするプロトコルです。支払いはKYT（Know Your Transaction）審査を通過し、オンチェーン上で機密性を保持しながら、即時の監査証明を生成します。給与支払いから資金管理に至るまで、チームは1つの直感的なダッシュボードからプライバシーとコンプライアンスの両立を実現できます。
Data Ownership資料
Data Ownership についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Data Ownership に関するその他の質問
Data Ownership が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Data Ownership の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Data Ownership の価格は ¥ 0.0951734 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Data Ownership は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、DOP2 への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Data Ownership がMEXCで取引されました。
DOP2 ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Data Ownership 価格を確認するには、DOP2 価格のページにアクセスしてください。
DOP2 の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,968.49
+0.04%
ETH
1,919.77
+0.09%
GOLD(XAUT)
4,329.85
+0.20%
SOL
75.23
+1.79%
XMR
377.63
+2.18%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、DOP2/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Data Ownership の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Data Ownership 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Data Ownership (DOP2) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 20:06:54 (UTC+8) Data Ownership (DOP2) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
DOP2 USDT（先物取引）
DOP2 をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DOP2 USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.095142 ¥0.095142 ¥0.095142 +2.15% 177.26M (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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