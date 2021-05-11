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本日の CASPER のライブ価格は 0.001951 JPY です。CSPR の時価総額は 31,278,015.459549 JPY です。日本 のリアルタイムの CSPR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の CASPER のライブ価格は 0.001951 JPY です。CSPR の時価総額は 31,278,015.459549 JPY です。日本 のリアルタイムの CSPR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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CASPER価格(CSPR)

1 CSPR から JPY へのライブ価格：

¥0.306464
¥0.306464¥0.306464
-2.40%1D
JPY
CASPER (CSPR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:48:53 (UTC+8)

CASPER 本日の価格

CASPER (CSPR) の本日のライブ価格は ¥ 0.001951 で、直近24時間で 2.40% 変動しました。現在の CSPR から JPY への変換レートは、¥ 0.001951 につき CSPR です。

CASPER は現在、時価総額 ¥ 31.28M#546 位、循環供給量は 16.03B CSPR です。直近24時間の CSPR は、¥ 0.00186 (安値) から ¥ 0.002406 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 214.03958051、史上最安値は ¥ 0.31061592110242396 です。

短期的なパフォーマンスでは、CSPR は直近1時間で +0.56%、直近7日間で +7.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 105.33K に達しました。

CASPER (CSPR) 市場情報

No.546

¥ 31.28M
¥ 31.28M¥ 31.28M

¥ 105.33K
¥ 105.33K¥ 105.33K

¥ 38.16M
¥ 38.16M¥ 38.16M

16.03B
16.03B 16.03B

19,557,009,433
19,557,009,433 19,557,009,433

2021-05-11 00:00:00

CSPR

CASPER の現在の時価総額は ¥ 31.28M、24時間取引高は ¥ 105.33K です。CSPR の循環供給量は 16.03B、総供給量は 19557009433 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 38.16M です。

CASPER 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00186
¥ 0.00186¥ 0.00186
24H 最安値
¥ 0.002406
¥ 0.002406¥ 0.002406
24H 最高値

¥ 0.00186
¥ 0.00186¥ 0.00186

¥ 0.002406
¥ 0.002406¥ 0.002406

¥ 214.03958051
¥ 214.03958051¥ 214.03958051

¥ 0.31061592110242396
¥ 0.31061592110242396¥ 0.31061592110242396

+0.56%

-2.40%

+7.25%

+7.25%

CASPER (CSPR) 価格履歴 JPY

CASPER の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.007536-2.40%
30日¥ +0.000156+8.69%
60日¥ -0.000299-13.29%
90日¥ -0.001043-34.84%
CASPER 本日の価格変動

本日 CSPR は、 ¥ -0.007536 (-2.40%) の変動を記録しました。

CASPER 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.000156 (+8.69%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

CASPER 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CSPR は、 ¥ -0.000299 (-13.29%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

CASPER 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001043 (-34.84%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

CASPER (CSPR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

CASPER 価格履歴ページ を今すぐチェック。

CASPER の分析

この分析では、AIモデルを活用して CASPER の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

CASPER 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CSPR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 40% | 弱気 60%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

CSPR_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.001845を下回るレンジで推移しています。現行価格0.00187は、R1レジスタンスである0.001866を上回っており、S2からR2にかけてのレンジの中盤～上部に位置しています。価格構造は高値圏でのもみ合いが目立ち、中枢ポイントと移動平均線との間に乖離が見られます。短期的なトレンドとしては、明確な一方方向性がまだ形成されていません。 MACD指標はデッドクロスのシグナルを示しており、ダウントレンドの勢いが強まっています。RSIは中立ゾーンにあり、買い・売りの力が一時的に拮抗している状況です。KDJおよびStochRSI指標は、短期的な買われ過ぎからの調整需要を示しており、快慢線が分層する動きを見せています。ボリンジャーバンドは幅が収縮し、ボラティリティは低水準で推移しており、市場全体にブレイクアウトの原動力が欠けています。その結果、取引の活発さも低下しています。 近隣の重要なレジスタンスレベルはR1の0.001866で、現在の価格から約0.2%の距離にあります。一方、下方のサポートレベルS1は0.001822で、現行価格から約2.6%の距離に位置しています。さらに遠方の参考レベルとして、S2の強固なサポート0.001801やR2のレジスタンス0.001889が挙げられます。もし価格がR1を有効に上抜けられなければ、中枢ポイントへと戻る可能性があります。現時点では、方向性の選択を確認するために、出来高の動きを注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

CASPER の価格に影響を与える要因は何ですか？

CASPER (CSPR) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

1. Casper ブロックチェーンにおけるネットワークの採用状況と開発者活動
2. ステーキング報酬およびバリデーターの参加率
3. 仮想通貨市場全体のセンチメントとビットコインとの相関関係
4. 企業向けパートナーシップおよび実際のユースケース
5. トークン供給の動向とインフレ率
6. プルーフ・オブ・ステークネットワークに影響を及ぼす規制の動向
7. 他の企業向けブロックチェーンとの競争状況
8. 技術的なアップグレードおよびプロトコルの改善
9. 主要取引所での取引量と流動性
10. 新興ブロックチェーンプロジェクトに対する投資家の一般的なセンチメント

人はなぜ今日 CASPER の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCASPER（CSPR）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格データは、投資家が変動性を評価し、エントリー／エグジット戦略を計画し、動的な暗号資産市場における保有資産の現在価値をモニタリングするうえで役立ちます。

CASPER の価格予測

CASPER (CSPR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CSPR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
CASPER (CSPR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、CASPER の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
CASPER が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CSPR の 2026–2027 年の価格予測は CASPER 価格予測 ページでご確認いただけます。

CASPER について

Casper (CSPR)は、既存のブロックチェーンインフラのスケーラビリティ、セキュリティ、分散化を強化することを目指したブロックチェーンベースのプラットフォームです。このプラットフォームは、Correct-by-Construction (CBC) Casperというユニークな合意プロトコルを利用しており、これは伝統的なブロックチェーンシステムが抱えるスケーラビリティの問題を克服するために設計されています。CSPRはCasperネットワークのネイティブユーティリティトークンで、主にステーキングやネットワークガバナンスへの参加に使用されます。Casperの設計は、エンタープライズレベルのアプリケーションと開発者に優しい環境をサポートすることを目指しており、分散型金融（DeFi）、サプライチェーントラッキングなど、幅広いユースケースに適したプラットフォームとなっています。

日本 で CASPER を購入して投資する方法

CASPER を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CSPR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は CASPER の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、CASPER (CSPR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、CASPER が即座にあなたのウォレットに入金されます。
CASPER (CSPR) の購入ガイド

CASPER でできること

CASPER を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで CASPER (CSPR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

CASPER ( CSPR ) とは何か

Casperは、企業や開発者の採用に向けて最適化されたプルーフオブステーク・ブロックチェーンネットワークです。Casperネットワークは、Correct-by-Construction（CBC）Casper仕様に基づいて構築された初のライブブロックチェーンであり、ネットワークは、パフォーマンスやセキュリティを損なうことなく、ほぼすべての資産をトークン化することによって、持続可能な新市場を創出し価値を解放することを可能にします。Casper上の活動は、ネットワークのネイティブ・トークンであるCSPRによって管理されます。

CASPER資料

CASPER についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式CASPERウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

よくある質問： CASPER に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:48:53 (UTC+8)

CASPER (CSPR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

CASPER についてさらに詳しく知る

CSPR USDT（先物取引）

CSPR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CSPR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの CASPER (CSPR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、CASPER ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CSPR/USDT
¥0.305051
¥0.305051¥0.305051
-2.88%
51.69M (USDT)

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AurumX

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¥42.56427
¥42.56427¥42.56427

-43.15%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥215.4668
¥215.4668¥215.4668

-34.58%

JMDT

JMDT

JMDT

¥155.7440
¥155.7440¥155.7440

-27.93%

STONK

STONK

STONK

¥1.298547
¥1.298547¥1.298547

-2.00%

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Squid

QUID

¥14.36079
¥14.36079¥14.36079

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¥2.420155¥2.420155

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¥9.214958¥9.214958

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¥3.150990
¥3.150990¥3.150990

+59.20%

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¥15.10811
¥15.10811¥15.10811

+23.10%

Audiera

Audiera

BEAT

¥365.03913
¥365.03913¥365.03913

+16.29%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CSPR から JPY の計算機

金額

CSPR
CSPR
JPY
JPY

1 CSPR = 0.306307 JPY