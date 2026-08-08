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Curve (CRV) 本日のテクニカル分析

Curve (CRV) 本日のテクニカル分析

Curve 分析ページでは、AIによって生成された CRV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Curve の分析内容について詳しくご覧ください。

Curve (CRV) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2243--+8.93%+11.42%-11.66%
Curve 価格について詳しく知る

Curve テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Curve の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 6
購入 4
移動平均:強い売り売却 9中立 4購入 1
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2241
0.2241
R2
0.2241
0.224
R1
0.224
0.224
PP
0.224
0.224
S1
0.2239
0.2239
S2
0.2239
0.2239
S3
0.2238
0.2239

Curve 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.20M
$13.83 M
$13.63 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$2.26 M
3日間のアクティブ売却額
$2.23 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.16M
7日間のアクティブ購入額
$5.35 M
7日間のアクティブ売却額
$5.51 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Curve 資本フロー

純流入CRVUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.55 M0.23
2026-08-07-$0.13 M0.21
2026-08-06$0.09 M0.21
2026-08-05-$0.39 M0.20
2026-08-04-$0.16 M0.20

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Curve (CRV) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Curve ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CRV/USDT
$0.2243
$0.2243$0.2243
+5.70%
1.90M (USDT)
CRV/USDC
$0.2242
$0.2242$0.2242
+5.75%
267.88K (USDT)
CRV/ETH
$0.00011694
$0.00011694$0.00011694
+5.84%
23.52K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

CRV
CRV
USD
USD

1 CRV = 0.2243 USD

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