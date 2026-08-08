CMC 20 Index DTF 本日の価格

CMC 20 Index DTF (CMC20) の本日のライブ価格は ¥ 131.56 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の CMC20 から JPY への変換レートは、¥ 131.56 につき CMC20 です。

CMC 20 Index DTF は現在、時価総額 ¥ 10.67M で #8066 位、循環供給量は 81.13K CMC20 です。直近24時間の CMC20 は、¥ 130.48 (安値) から ¥ 131.56 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 33,054.05774635092340695、史上最安値は ¥ 18,750.23038602602899 です。

短期的なパフォーマンスでは、CMC20 は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +2.97% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 21.03 に達しました。

CMC 20 Index DTF (CMC20) 市場情報

ランキング No.8066 時価総額 ¥ 10.67M¥ 10.67M ¥ 10.67M 取引高 (24H) ¥ 21.03¥ 21.03 ¥ 21.03 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.67M¥ 10.67M ¥ 10.67M 循環供給量 81.13K 81.13K 81.13K 最大供給量 ---- -- 総供給量 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 パブリックブロックチェーン BSC

CMC 20 Index DTF の現在の時価総額は ¥ 10.67M、24時間取引高は ¥ 21.03 です。CMC20 の循環供給量は 81.13K、総供給量は 81133.83153118 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.67M です。