Coldstack 本日の価格

Coldstack (CLS) の本日のライブ価格は ¥ 0.00532 で、直近24時間で 1.25% 変動しました。現在の CLS から JPY への変換レートは、¥ 0.00532 につき CLS です。

Coldstack は現在、時価総額 ¥ 125.10K で #2591 位、循環供給量は 23.51M CLS です。直近24時間の CLS は、¥ 0.005215 (安値) から ¥ 0.005519 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,065.12964268、史上最安値は ¥ 1.17729464782373971 です。

短期的なパフォーマンスでは、CLS は直近1時間で -0.02%、直近7日間で -2.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 15.73K に達しました。

Coldstack (CLS) 市場情報

ランキング No.2591 時価総額 ¥ 125.10K¥ 125.10K ¥ 125.10K 取引高 (24H) ¥ 15.73K¥ 15.73K ¥ 15.73K 完全希薄化後時価総額 ¥ 266.00K¥ 266.00K ¥ 266.00K 循環供給量 23.51M 23.51M 23.51M 最大供給量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 総供給量 49,763,520 49,763,520 49,763,520 循環率 47.02% パブリックブロックチェーン ETH

Coldstack の現在の時価総額は ¥ 125.10K、24時間取引高は ¥ 15.73K です。CLS の循環供給量は 23.51M、総供給量は 49763520 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 266.00K です。