Confidential Layer 本日の価格

Confidential Layer (CLONE) の本日のライブ価格は ¥ 0,005508 で、直近24時間で 0,14% 変動しました。現在の CLONE から JPY への変換レートは、¥ 0,005508 につき CLONE です。

Confidential Layer は現在、時価総額 ¥ 0,00 で #3927 位、循環供給量は 0.00 CLONE です。直近24時間の CLONE は、¥ 0,005189 (安値) から ¥ 0,005508 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 17,8618418428290861、史上最安値は ¥ 0,57332541325261829 です。

短期的なパフォーマンスでは、CLONE は直近1時間で 0,00%、直近7日間で +8,63% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 89.83K に達しました。

Confidential Layer (CLONE) 市場情報

ランキング No.3927 時価総額 ¥ 0,00¥ 0,00 ¥ 0,00 取引高 (24H) ¥ 89.83K¥ 89.83K ¥ 89.83K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5,51M¥ 5,51M ¥ 5,51M 循環供給量 0,00 0,00 0,00 最大供給量 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 総供給量 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 循環率 0,00% パブリックブロックチェーン ETH

Confidential Layer の現在の時価総額は ¥ 0,00、24時間取引高は ¥ 89.83K です。CLONE の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5,51M です。