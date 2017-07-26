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バイナンスコイン (BNB) 本日のテクニカル分析

バイナンスコイン (BNB) 本日のテクニカル分析

バイナンスコイン 分析ページでは、AIによって生成された BNB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で バイナンスコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

バイナンスコイン (BNB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$594.97--+2.44%+4.39%-8.41%
バイナンスコイン 価格について詳しく知る

バイナンスコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる バイナンスコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 14
中立 1
購入 11
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
595.8666
595.8333
R2
595.8333
595.7951
R1
595.7666
595.7715
PP
595.7333
595.7333
S1
595.6666
595.6951
S2
595.6333
595.6715
S3
595.5666
595.6333

バイナンスコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.68M
$33.25 M
$34.93 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.87M
3日間のアクティブ購入額
$15.93 M
3日間のアクティブ売却額
$14.06 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.25M
7日間のアクティブ購入額
$45.33 M
7日間のアクティブ売却額
$45.58 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

バイナンスコイン 資本フロー

純流入BNBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.98 M594.66
2026-08-07-$3.26 M592.31
2026-08-06-$3.71 M592.55
2026-08-05$4.72 M599.82
2026-08-04-$2.03 M593.16

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの バイナンスコイン (BNB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、バイナンスコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BNB/USDT
$594.98
$594.98$594.98
+0.44%
13.14K (USDT)
BNB/USDC
$594.67
$594.67$594.67
+0.47%
84.48 (USDT)
BNB/USD1
$594.76
$594.76$594.76
+0.60%
501.61 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 594.97 USD

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