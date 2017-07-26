バイナンスコイン (BNB) 本日のテクニカル分析 バイナンスコイン 分析ページでは、AIによって生成された BNB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で バイナンスコイン の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

バイナンスコイン (BNB) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $594.97 -- +2.44% +4.39% -8.41%

バイナンスコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる バイナンスコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 14 中立 1 購入 11 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 595.8666 595.8333 R2 595.8333 595.7951 R1 595.7666 595.7715 PP 595.7333 595.7333 S1 595.6666 595.6951 S2 595.6333 595.6715 S3 595.5666 595.6333

バイナンスコイン 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.68M $33.25 M $34.93 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 1.87M 3日間のアクティブ購入額 $15.93 M 3日間のアクティブ売却額 $14.06 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.25M 7日間のアクティブ購入額 $45.33 M 7日間のアクティブ売却額 $45.58 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 バイナンスコイン 資本フロー 純流入 BNBUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.98 M 594.66 2026-08-07 -$3.26 M 592.31 2026-08-06 -$3.71 M 592.55 2026-08-05 $4.72 M 599.82 2026-08-04 -$2.03 M 593.16 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。