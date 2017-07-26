バイナンスコイン (BNB) 本日のテクニカル分析
バイナンスコイン 分析ページでは、AIによって生成された BNB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で バイナンスコイン の分析内容について詳しくご覧ください。
バイナンスコイン (BNB) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$594.97
|--
|+2.44%
|+4.39%
|-8.41%
バイナンスコイン テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる バイナンスコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 14
中立 1
購入 11
|移動平均:
|売却
|売却 10
|中立 0
|購入 4
|テクニカル指標:
|購入
|売却 4
|中立 1
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
595.8666
595.8333
R2
595.8333
595.7951
R1
595.7666
595.7715
PP
595.7333
595.7333
S1
595.6666
595.6951
S2
595.6333
595.6715
S3
595.5666
595.6333
バイナンスコイン 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-1.68M
$33.25 M
$34.93 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.87M
3日間のアクティブ購入額
$15.93 M
3日間のアクティブ売却額
$14.06 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.25M
7日間のアクティブ購入額
$45.33 M
7日間のアクティブ売却額
$45.58 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
バイナンスコイン 資本フロー
純流入BNBUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.98 M
|594.66
|2026-08-07
|-$3.26 M
|592.31
|2026-08-06
|-$3.71 M
|592.55
|2026-08-05
|$4.72 M
|599.82
|2026-08-04
|-$2.03 M
|593.16
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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