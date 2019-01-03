BEAM 本日の価格

BEAM (BEAM) の本日のライブ価格は ¥ 0.009078 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の BEAM から JPY への変換レートは、¥ 0.009078 につき BEAM です。

BEAM は現在、時価総額 ¥ 1.37M で #1491 位、循環供給量は 150.75M BEAM です。直近24時間の BEAM は、¥ 0.009077 (安値) から ¥ 0.009536 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 499.7278349271、史上最安値は ¥ 2.27387091854210686 です。

短期的なパフォーマンスでは、BEAM は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +25.52% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.15K に達しました。

BEAM (BEAM) 市場情報

ランキング No.1491 時価総額 ¥ 1.37M¥ 1.37M ¥ 1.37M 取引高 (24H) ¥ 1.15K¥ 1.15K ¥ 1.15K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.39M¥ 2.39M ¥ 2.39M 循環供給量 150.75M 150.75M 150.75M 最大供給量 262,800,000 262,800,000 262,800,000 総供給量 150,753,560 150,753,560 150,753,560 循環率 57.36% 発行日 2019-01-03 00:00:00 パブリックブロックチェーン BEAM

BEAM の現在の時価総額は ¥ 1.37M、24時間取引高は ¥ 1.15K です。BEAM の循環供給量は 150.75M、総供給量は 150753560 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.39M です。