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2026-08-08 18:49:59 (UTC+8) BEAM 本日の価格
BEAM (BEAM) の本日のライブ価格は
¥ 0.009078 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の BEAM から JPY への変換レートは、 ¥ 0.009078 につき BEAM です。
BEAM は現在、時価総額
¥ 1.37M で #1491 位、循環供給量は 150.75M BEAM です。直近24時間の BEAM は、 ¥ 0.009077 (安値) から ¥ 0.009536 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 499.7278349271、史上最安値は ¥ 2.27387091854210686 です。
短期的なパフォーマンスでは、BEAM は直近1時間で
0.00%、直近7日間で +25.52% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.15K に達しました。 BEAM (BEAM) 市場情報 最大供給量 262,800,000 262,800,000 262,800,000 総供給量 150,753,560 150,753,560 150,753,560
BEAM の現在の時価総額は
¥ 1.37M、24時間取引高は ¥ 1.15K です。BEAM の循環供給量は 150.75M、総供給量は 150753560 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.39M です。 購入 BEAM BEAM 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.009077 ¥ 0.009077 ¥ 0.009077
24H 最安値
¥ 0.009536 ¥ 0.009536 ¥ 0.009536
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.009077 ¥ 0.009077 ¥ 0.009077 24H 最高値 ¥ 0.009536 ¥ 0.009536 ¥ 0.009536 過去最高値 ¥ 499.7278349271 ¥ 499.7278349271 ¥ 499.7278349271 最安値 ¥ 2.27387091854210686 ¥ 2.27387091854210686 ¥ 2.27387091854210686 BEAM (BEAM) 価格履歴 JPY
BEAM の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.00014251 +0.01% 30日 ¥ +0.002034 +28.87% 60日 ¥ -0.006762 -42.69% 90日 ¥ -0.013952 -60.59% BEAM 本日の価格変動
本日 BEAM は、
¥ +0.00014251 (+0.01%) の変動を記録しました。 BEAM 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +0.002034 (+28.87%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 BEAM 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、BEAM は、
¥ -0.006762 (-42.69%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 BEAM 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.013952 (-60.59%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
BEAM (BEAM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
BEAM 価格履歴ページ を今すぐチェック。 BEAM の価格に影響を与える要因は何ですか？
BEAMの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場の動向 2. プライバシー銘柄に関する規制および法的動向 3. 技術のアップグレードとプロトコルの改善 4. 交易所における取引量と流動性 5. 他のプライバシー重視の暗号通貨との競争 6. 採用率と実際の利用事例 7. マイニングの難易度とネットワークのセキュリティ 8. 提携発表や統合の進展 9. リスク資産に影響を及ぼす一般的な経済状況 10. コミュニティの発展とエコシステムの成長 人はなぜ今日 BEAM の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBEAMの価格を知りたがっています。
1. トレーディングの意思決定 - アクティブなトレーダーは、最適なタイミングで売買するために現在の価格を必要としています。 2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値変動を常に監視しています。 3. 市場分析 - 価格のトレンドを理解することで、今後の動きを予測するのに役立ちます。 4. 投資タイミングの判断 - 保有ポジションのエントリー／エグジットポイントを見極めるために重要です。 BEAM の価格予測 BEAM (BEAM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BEAM の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 BEAM (BEAM) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、BEAM の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
BEAM が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BEAM の 2026–2027 年の価格予測は
BEAM 価格予測
ページでご確認いただけます。
BEAM について
BEAMは、2019年に開始されたプライバシーに重点を置いた暗号通貨です。Mimblewimbleブロックチェーンを使用しており、これは他のブロックチェーンと比較してプライバシーとスケーラビリティを強化するように設計されています。BEAMの取引はデフォルトでプライベートであり、ブロックチェーンはアドレスやその他のプライベート情報を保存しません。代わりに、取引を検証するために暗号学的な証明を使用します。また、BEAMは時間とともにブロック報酬が減少するデフレーション型の発行モデルを持っています。この暗号通貨は通常、プライベートな取引に使用され、開発チームは機密資産やオプトイン監査可能性などの追加のユースケースも探求しています。
日本 で BEAM を購入して投資する方法
BEAM を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BEAM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
BEAM の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、BEAM (BEAM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、BEAM が即座にあなたのウォレットに入金されます。
BEAM でできること
BEAM を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで BEAM (BEAM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
BEAM ( BEAM ) とは何か
Beamは、MimbleWimbleプロトコルに基づいて開発された暗号通貨であり、強力なプライバシー、代替可能性、およびスケーラビリティを備えています。デフォルトでは、すべてのBeamトランザクションはプライベートです。ネットワークに参加する新しいノードは、トランザクション履歴全体を同期する必要はありませんが、システム状態の圧縮された履歴とブロックヘッダーのみを同期するように要求して、高速同期を実現できます。 Beamは、C++でゼロから作成されたMimbleWimbleの実装を試みる新しいコインです。グリンと比較すると、グリンのトークンの総数は無制限ですが、ビームトークンの供給は限られており、定期的な報酬は半分になります。
ホワイトペーパー
ビーム・エコシステムは、ケイマン諸島に本拠を置く非営利・メンバー不在の「ビーム財団（Beam Foundation）」によって支えられています。財団のミッションは、エコシステム全体における分散化（decentralization）、採用（adoption）、およびセキュリティの向上です。財団は「DAOに近接した組織（DAO-adjacent entity）」として機能し、BEAM DAOと協力関係を築きながらも、運営上は独立しています。責任あるガバナンスを促進するため、財団はコミュニティによる監視や緊急時の監督メカニズムを含むチェック・アンド・バランス体制を導入しています。設立以来、多数のガバナンスイニシアチブを実行しており、すべてのガバナンス文書は公開されており、コミュニティがそれらを確認・参加できるようになっています。最近のガバナンス構造の調整により、透明性が向上し、コミュニティ参加がさらに拡大しました。また財団は、複数のチャネルを通じてコミュニティとの定期的なコミュニケーションを維持しており、その組織設計は、分散化の原則を守りつつも効率的な意思決定を可能にするよう工夫されています。
Beamは、Avalancheの基盤インフラストラクチャを活用しつつも独立性を保つことで、ゲーム向けユースケースに特化して運用されるAvalancheサブネットとして機能します。開発者プレビュー段階において、このネットワークは信頼された検証者（validators）のセットがトランザクションを検証しセキュリティを維持する「権限による合意（Proof of Authority: PoA）」コンセンサスモデルを採用しており、ゲーム向けに安定かつ効率的な処理を実現します。パフォーマンス目標としては、最大4,500トランザクション／秒（TPS）のスループットと、およそ1秒のトランザクション確定時間（finality）を掲げており、リアルタイムなゲーム内アクティビティを支えます。BeamはEthereum仮想マシン（EVM）と完全互換であり、Solidityなどの既存のツールや言語を用いてスマートコントラクトを開発・デプロイできます。また、最近のアップデートにより、一般的に使われるWeb3開発ツールおよびフレームワークとの互換性がさらに強化されています。ゲーム開発者向けには、ゲーム資産（in-game assets）、ユーザープロフィール、トランザクションなど、ゲーム固有のニーズに応じて設計された専用APIおよびSDKを提供します。さらに、プラットフォームにはスポンサードトランザクション（sponsored transactions）、プロフィール管理、マーケットプレイス機能が組み込まれており、これらはゲーム向けのパフォーマンスおよびセキュリティを念頭に置き、実際のテストおよび最適化が行われています。これにより、連携するゲームおよびアプリケーションの信頼性の高い動作が確保されます。
BEAMは、エコシステムの経済構造の中心的存在であり、Beamネットワーク上でトランザクションを実行するために必要なネイティブなガストークンです。また、ガバナンス機能も備えており、保有者は主要なプロトコル決定への参加が可能になります。さらに、エコシステム内におけるアプリケーションの拡大に伴い、BEAMは実用的なユーティリティを維持しています。計画中のHorizonアップグレードにより、ネットワークはPoS（Proof of Stake）へと移行し、BEAM保有者はバリデーションに参加してネットワークのセキュリティ向上に貢献することで報酬を得られるようになります。トークンは18桁の小数点精度をサポートしており、特にゲームシーンにおいて重要な精密な送金およびマイクロトランザクションを可能にします。BEAMのコントラクトアドレスは0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcEです。Beamのゲームおよびアプリケーション内では、BEAMは支払い手段として使用され、統合されたエコシステム内経済の構築を支援しています。また、提携関係を通じて、BEAMの活用範囲はさらに多くのゲームプラットフォームおよびサービスへと拡大しています。より広範な経済モデルには、長期的な持続可能性を確保し価値を維持するための仕組みも組み込まれています。
今後の重要なマイルストーンの1つは「Horizonアップグレード」です。このアップグレードにより、Beamは「Proof of Authority（PoA）」から「Proof of Stake（PoS）」へと移行し、バリデーターとしての検証およびネットワーク全体のセキュリティ確保へのコミュニティ参加をより広範に開放します。このコンセンサス方式の変更は、十分なテストを経ており、セキュリティ監査も完了済みで、スムーズな移行を支援します。
コンセンサス方式の進化と並行して、Beamではマーケットプレイス機能の強化も進めています。具体的には、プログラムによるオファー（programmatic offers）やオークション機能（auction functionality）の実装を含み、ゲームユーザーにとってより充実かつ使いやすいマーケットプレイス体験の提供を目指しています。複数の新機能はすでに選定されたパートナー企業との共同でベータテストを実施中です。
さらに先を見据えた開発重点項目としては、プラットフォームのツールセット拡充および統合機能の向上が挙げられます。ロードマップには、ブロックチェーン・ゲーム分野におけるBeamの存在感強化と、ゲームアプリケーションの継続的な拡大も明記されています。これは、主要なゲームスタジオとの提携を通じて開発・採用スピードが加速していることを背景としています。また、コミュニティからのフィードバックや市場の変化に応じた継続的なアップデート・改善も計画されています。
Beamは、Avalancheテクノロジーを活用して構築されたゲーム志向のブロックチェーンエコシステムであり、オンチェーンでのゲームプレイおよび関連するインタラクションをスムーズかつシームレスに実現することを目的としています。Beamは、強力なスケーラビリティ、高速なトランザクション処理、および低手数料を重視しつつ、開発の容易性を維持するためにEVM互換性を保っています。BEAMトークンは、ネットワークの基盤を支える存在であり、トランザクション手数料の支払い、バリデーターによる検証の支援、ガバナンスへの参加、そして拡大を続けるエコシステム全体における決済手段として機能します。サービス開始以降、Beamは複数のゲームプロジェクトを採用し、戦略的パートナーシップや着実な技術的改善を通じてその影響力を拡大し続けており、エコシステムの一貫した成長を反映しています。
BEAM資料
BEAM についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： BEAM に関するその他の質問
BEAM が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 BEAM の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の BEAM の価格は ¥ 1.425246 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
BEAM は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、BEAM への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の BEAM がMEXCで取引されました。
BEAM ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の BEAM 価格を確認するには、BEAM 価格のページにアクセスしてください。
BEAM の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,015
+0.12%
ETH
1,921.06
+0.16%
GOLD(XAUT)
4,328.88
+0.18%
SOL
74.95
+1.42%
XMR
379.5
+2.69%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、BEAM/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、BEAM の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
BEAM 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については BEAM (BEAM) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 18:49:59 (UTC+8) BEAM (BEAM) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
BEAM USDT（先物取引）
BEAM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BEAM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥1.425246 ¥1.425246 ¥1.425246 +0.01% 124.71K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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