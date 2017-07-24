ビットコインキャッシュ (BCH) 本日のテクニカル分析 ビットコインキャッシュ 分析ページでは、AIによって生成された BCH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ビットコインキャッシュ の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ビットコインキャッシュ (BCH) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $216.9 -- +3.77% -8.29% -52.20%

ビットコインキャッシュ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ビットコインキャッシュ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 17 中立 1 購入 8 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 217.12 217.1 R2 217.1 217.0885 R1 217.09 217.0814 PP 217.07 217.07 S1 217.06 217.0585 S2 217.04 217.0514 S3 217.03 217.04

ビットコインキャッシュ 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.83M $17.55 M $19.38 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.11M 3日間のアクティブ購入額 $3.86 M 3日間のアクティブ売却額 $3.96 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.29M 7日間のアクティブ購入額 $8.03 M 7日間のアクティブ売却額 $8.32 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ビットコインキャッシュ 資本フロー 純流入 BCHUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.11 M 217.10 2026-08-07 -$0.11 M 215.90 2026-08-06 -$0.86 M 213.90 2026-08-05 $1.05 M 212.80 2026-08-04 $0.22 M 214.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。