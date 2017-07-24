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ビットコインキャッシュ (BCH) 本日のテクニカル分析

ビットコインキャッシュ (BCH) 本日のテクニカル分析

ビットコインキャッシュ 分析ページでは、AIによって生成された BCH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ビットコインキャッシュ の分析内容について詳しくご覧ください。

ビットコインキャッシュ (BCH) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$216.9--+3.77%-8.29%-52.20%
ビットコインキャッシュ 価格について詳しく知る

ビットコインキャッシュ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ビットコインキャッシュ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 1
購入 8
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
217.12
217.1
R2
217.1
217.0885
R1
217.09
217.0814
PP
217.07
217.07
S1
217.06
217.0585
S2
217.04
217.0514
S3
217.03
217.04

ビットコインキャッシュ 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.83M
$17.55 M
$19.38 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.11M
3日間のアクティブ購入額
$3.86 M
3日間のアクティブ売却額
$3.96 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.29M
7日間のアクティブ購入額
$8.03 M
7日間のアクティブ売却額
$8.32 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ビットコインキャッシュ 資本フロー

純流入BCHUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.11 M217.10
2026-08-07-$0.11 M215.90
2026-08-06-$0.86 M213.90
2026-08-05$1.05 M212.80
2026-08-04$0.22 M214.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ビットコインキャッシュ についてさらに詳しく知る

MEXCの ビットコインキャッシュ (BCH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ビットコインキャッシュ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BCH/USDT
$216.7
$216.7$216.7
+0.32%
2.75K (USDT)
BCH/USDC
$216.7
$216.7$216.7
+0.32%
129.80 (USDT)
BCH/BTC
$0.003335
$0.003335$0.003335
+0.15%
40.91 (USDT)
BCH/USD1
$216.8
$216.8$216.8
+0.32%
257.21 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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BCH
USD
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