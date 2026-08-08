Atlético de Madrid 本日の価格

Atlético de Madrid (ATM) の本日のライブ価格は ¥ 1.6067 で、直近24時間で 0.34% 変動しました。現在の ATM から JPY への変換レートは、¥ 1.6067 につき ATM です。

Atlético de Madrid は現在、時価総額 ¥ 13.59M で #1004 位、循環供給量は 8.46M ATM です。直近24時間の ATM は、¥ 1.5965 (安値) から ¥ 1.6232 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 9,595.26330917、史上最安値は ¥ 118.2644339099096693 です。

短期的なパフォーマンスでは、ATM は直近1時間で -0.62%、直近7日間で -2.81% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.27K に達しました。

Atlético de Madrid (ATM) 市場情報

ランキング No.1004 時価総額 ¥ 13.59M¥ 13.59M ¥ 13.59M 取引高 (24H) ¥ 57.27K¥ 57.27K ¥ 57.27K 完全希薄化後時価総額 ¥ 16.07M¥ 16.07M ¥ 16.07M 循環供給量 8.46M 8.46M 8.46M 最大供給量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 総供給量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 循環率 84.61% パブリックブロックチェーン CHZ

Atlético de Madrid の現在の時価総額は ¥ 13.59M、24時間取引高は ¥ 57.27K です。ATM の循環供給量は 8.46M、総供給量は 10000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 16.07M です。