Arowana 本日の価格

Arowana (ARW) の本日のライブ価格は ¥ 0.03073 で、直近24時間で 0.62% 変動しました。現在の ARW から JPY への変換レートは、¥ 0.03073 につき ARW です。

Arowana は現在、時価総額 ¥ 704.05K で #1482 位、循環供給量は 22.91M ARW です。直近24時間の ARW は、¥ 0.02994 (安値) から ¥ 0.03158 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,670.66381149153625898、史上最安値は ¥ 0.06672906882271211 です。

短期的なパフォーマンスでは、ARW は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -60.89% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 762.75 に達しました。

Arowana (ARW) 市場情報

ランキング No.1482 時価総額 ¥ 704.05K¥ 704.05K ¥ 704.05K 取引高 (24H) ¥ 762.75¥ 762.75 ¥ 762.75 完全希薄化後時価総額 ¥ 15.37M¥ 15.37M ¥ 15.37M 循環供給量 22.91M 22.91M 22.91M 最大供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 総供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 循環率 4.58% パブリックブロックチェーン ARB

Arowana の現在の時価総額は ¥ 704.05K、24時間取引高は ¥ 762.75 です。ARW の循環供給量は 22.91M、総供給量は 500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 15.37M です。