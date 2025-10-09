Arowana (ARW) トケノミクス

Arowana (ARW) トケノミクス

Arowana (ARW) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
ページの最終更新日：2025-10-09 14:50:21 (UTC+8)
USD

Arowana (ARW) トケノミクス & 価格分析

Arowana (ARW) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
総供給量：
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
循環供給量：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 16.00M
$ 16.00M$ 16.00M
史上最高値：
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
過去最安値：
$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227$ 0.000425025916068227
現在の価格：
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032

Arowana (ARW) 情報

RWA（現実資産）とDeFi（分散型金融）を融合させた理想的な組み合わせ。このプロジェクトは、ゴールドの取引やレンディングをはじめとするWeb2のあらゆる金融サービスを、Web3のプラットフォーム上で提供します。プロジェクト全体は、AGTとARWという2つの主要な領域に分かれています。AGTは、ユーザーが預け入れた現物のゴールドに基づいて発行される金担保型トークンです。ユーザーはこのトークンを利用して、たとえばAGTを担保にUSDTを借りるといった多様な金融アクティビティに参加できます。ARWは、プロジェクト全体のエコシステムで使用される多機能トークンで、運営、報酬、サービス手数料、ガバナンスなどに用いられます。ARWはエコシステムの方向性を定め、その利用や活動、参加を支える中核的な役割を担います。つまり、AGTとARWは、プラットフォーム内での重要な構成要素であり、現行市場が抱えるさまざまな課題に対応しつつ、RWAとDeFiにおける新たなパラダイムを提示します。要するに、本プロジェクトは、デジタルインフラと現実資産の乖離を解消し、Web2およびWeb3の既存モデルの限界を超える、新たなRWA/DeFiのあり方を実現することを目指しています。

公式ウェブサイト：
https://arowana.finance
Whitepaper：
https://docs.arowana.finance/
ブロックエクスプローラー：
https://arbiscan.io/token/0x747952a59292a9b3862f3c59664b95e8b461ef45

Arowana (ARW) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

Arowana (ARW) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される ARW トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

ARW トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

ARW のトケノミクスを理解したところで、ARW トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

ARW の購入方法

Arowana (ARW) をポートフォリオに加えたいですか？MEXC は、クレジットカード、銀行振込、ピアツーピア取引など、ARW を購入するさまざまな方法をサポートしています。初心者からプロまで、MEXCなら暗号資産の購入を簡単かつ安全に行えます。

Arowana (ARW) 価格履歴

ARW の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。

ARW 価格予測

ARW の今後の動向が気になりますか？当社の ARW 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。

MEXCを選ぶべき理由は何ですか？

MEXCは世界有数の暗号資産取引所であり、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。初心者からプロまで、MEXCは暗号資産を手軽に始めるための入り口となります。

現物および先物市場合わせて4,000以上の取引ペアを提供
CEXの中で最速のトークン上場
業界トップの流動性No.1
最安値の手数料と24時間365日のカスタマーサービス
ユーザー資金に対する100%以上のトークン準備金の透明性を確保
超低い参入障壁：わずか1 USDTで暗号資産を購入可能
mc_how_why_title
わずか 1 USDT で暗号資産を購入可能：暗号資産を手軽に始めよう！

免責事項

このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。

「利用規約」 および 「プライバシーポリシー」 をお読みください。