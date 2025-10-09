Arowana (ARW) トケノミクス
Arowana (ARW) トケノミクス & 価格分析
Arowana (ARW) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
Arowana (ARW) 情報
RWA（現実資産）とDeFi（分散型金融）を融合させた理想的な組み合わせ。このプロジェクトは、ゴールドの取引やレンディングをはじめとするWeb2のあらゆる金融サービスを、Web3のプラットフォーム上で提供します。プロジェクト全体は、AGTとARWという2つの主要な領域に分かれています。AGTは、ユーザーが預け入れた現物のゴールドに基づいて発行される金担保型トークンです。ユーザーはこのトークンを利用して、たとえばAGTを担保にUSDTを借りるといった多様な金融アクティビティに参加できます。ARWは、プロジェクト全体のエコシステムで使用される多機能トークンで、運営、報酬、サービス手数料、ガバナンスなどに用いられます。ARWはエコシステムの方向性を定め、その利用や活動、参加を支える中核的な役割を担います。つまり、AGTとARWは、プラットフォーム内での重要な構成要素であり、現行市場が抱えるさまざまな課題に対応しつつ、RWAとDeFiにおける新たなパラダイムを提示します。要するに、本プロジェクトは、デジタルインフラと現実資産の乖離を解消し、Web2およびWeb3の既存モデルの限界を超える、新たなRWA/DeFiのあり方を実現することを目指しています。
Arowana (ARW) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
Arowana (ARW) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される ARW トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
ARW トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
ARW のトケノミクスを理解したところで、ARW トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
Arowana (ARW) 価格履歴
ARW の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。
ARW 価格予測
ARW の今後の動向が気になりますか？当社の ARW 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
