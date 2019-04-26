ARPA価格(ARPA)
ARPA (ARPA) の本日のライブ価格は ¥ 0.008506 で、直近24時間で 0.94% 変動しました。現在の ARPA から JPY への変換レートは、¥ 0.008506 につき ARPA です。
ARPA は現在、時価総額 ¥ 12.93M で #872 位、循環供給量は 1.52B ARPA です。直近24時間の ARPA は、¥ 0.008498 (安値) から ¥ 0.008671 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 43.20024053537087903、史上最安値は ¥ 0.54745016156568 です。
短期的なパフォーマンスでは、ARPA は直近1時間で -0.36%、直近7日間で +3.58% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.10K に達しました。
No.872
2019-04-26 00:00:00
ETH
ARPA の現在の時価総額は ¥ 12.93M、24時間取引高は ¥ 56.10K です。ARPA の循環供給量は 1.52B、総供給量は 1999999999.98773854 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 17.01M です。
-0.36%
-0.94%
+3.58%
+3.58%
ARPA の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.01266929
|-0.94%
|30日
|¥ -0.000181
|-2.09%
|60日
|¥ +0.000096
|+1.14%
|90日
|¥ -0.002172
|-20.35%
本日 ARPA は、 ¥ -0.01266929 (-0.94%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000181 (-2.09%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、ARPA は、 ¥ +0.000096 (+1.14%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002172 (-20.35%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ARPA の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の ARPA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
ARPA_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.008562を上回るレンジで推移しています。現在価格0.008594は、R1レジスタンスである0.008602の直下に位置する極めて狭いレンジ内にあります。価格はハブ構造の上半エリアに留まっており、買いと売りの勢力が重要な節目付近で一時的な均衡を形成しています。なお、現時点では明確なブレイクやブレイクダウンの兆候は見られません。 MACD指標はゴールデンクロスの形を示しており、短期的なモメンタムは上向きです。MA系およびEMA系の売買シグナルはゼロで、移動平均線群は混在状態にあります。RSI値は中立域にあり、KDJやStochRSIも極端な超買・超売の状況を示していません。ボラティリティは低水準で推移しており、速い指標と遅い指標の間にはわずかな層状の差異が見られます。全体的にモメンタムの集中度は低く、市場には一方的なトレンドを牽引する強い力が欠如している状況です。 近辺の上方レジスタンスは0.008602で、この価格帯は現在価格から1%未満の距離にあります。遠方の参考レジスタンスは0.008630に設定されています。一方、近辺の下方サポートは0.008534で、こちらは現在価格から約0.7%の距離に位置します。さらに遠方の参考サポートは0.008494にあり、重要ポイントが密集した分布となっています。そのため、価格の変動幅は限定的であり、相場の動きは比較的タイトなレンジ内で推移していると言えます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ARPA の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
ARPA (ARPA)は、プライバシーを保護した計算を可能にするブロックチェーンベースのソリューションで、安全なデータ交換と暗号化された計算サービスを提供することを目指しています。ARPAは、セキュアなマルチパーティ計算（MPC）を使用してデータの有用性と所有権を分離し、データが開示されることなく使用できることを保証します。これにより、個々の情報のプライバシーを保持しながら、エンティティがデータを分析し利用することが可能になります。ARPAのトークンであるARPAは、エコシステム内で様々な目的、例えば交換の媒体やネットワーク参加のインセンティブとして使用されます。このプロジェクトの主な使用例は、金融、医療、人工知能など、高度なデータセキュリティとプライバシーが必要な業界にあります。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
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