ARC 本日の価格

ARC (ARC) の本日のライブ価格は ¥ 0.00058 で、直近24時間で 1.69% 変動しました。現在の ARC から JPY への変換レートは、¥ 0.00058 につき ARC です。

ARC は現在、時価総額 ¥ 597.40K で #1568 位、循環供給量は 1.03B ARC です。直近24時間の ARC は、¥ 0.00053 (安値) から ¥ 0.000658 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 48.358071581367146、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ARC は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -3.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 613.83 に達しました。

ARC (ARC) 市場情報

ランキング No.1568 時価総額 ¥ 597.40K¥ 597.40K ¥ 597.40K 取引高 (24H) ¥ 613.83¥ 613.83 ¥ 613.83 完全希薄化後時価総額 ¥ 597.40K¥ 597.40K ¥ 597.40K 循環供給量 1.03B 1.03B 1.03B 最大供給量 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 総供給量 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 循環率 100.00% パブリックブロックチェーン ETH

ARC の現在の時価総額は ¥ 597.40K、24時間取引高は ¥ 613.83 です。ARC の循環供給量は 1.03B、総供給量は 1030000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 597.40K です。