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本日の Arweave のライブ価格は 1.799 JPY です。AR の時価総額は 118,108,786.334 JPY です。日本 のリアルタイムの AR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Arweave のライブ価格は 1.799 JPY です。AR の時価総額は 118,108,786.334 JPY です。日本 のリアルタイムの AR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Arweave価格(AR)

1 AR から JPY へのライブ価格：

¥282.443
¥282.443¥282.443
+0.50%1D
JPY
Arweave (AR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:19:55 (UTC+8)

Arweave 本日の価格

Arweave (AR) の本日のライブ価格は ¥ 1.799 で、直近24時間で 0.50% 変動しました。現在の AR から JPY への変換レートは、¥ 1.799 につき AR です。

Arweave は現在、時価総額 ¥ 118.11M#153 位、循環供給量は 65.65M AR です。直近24時間の AR は、¥ 1.772 (安値) から ¥ 1.815 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14,277.58694076658492663、史上最安値は ¥ 76.215625295108 です。

短期的なパフォーマンスでは、AR は直近1時間で -0.12%、直近7日間で +3.74% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.80K に達しました。

Arweave (AR) 市場情報

No.153

¥ 118.11M
¥ 118.11M¥ 118.11M

¥ 60.80K
¥ 60.80K¥ 60.80K

¥ 118.73M
¥ 118.73M¥ 118.73M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Arweave の現在の時価総額は ¥ 118.11M、24時間取引高は ¥ 60.80K です。AR の循環供給量は 65.65M、総供給量は 65652466 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 118.73M です。

Arweave 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 1.772
¥ 1.772¥ 1.772
24H 最安値
¥ 1.815
¥ 1.815¥ 1.815
24H 最高値

¥ 1.772
¥ 1.772¥ 1.772

¥ 1.815
¥ 1.815¥ 1.815

¥ 14,277.58694076658492663
¥ 14,277.58694076658492663¥ 14,277.58694076658492663

¥ 76.215625295108
¥ 76.215625295108¥ 76.215625295108

-0.12%

+0.50%

+3.74%

+3.74%

Arweave (AR) 価格履歴 JPY

Arweave の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +1.40519+0.50%
30日¥ -0.173-8.78%
60日¥ -0.092-4.87%
90日¥ -0.676-27.32%
Arweave 本日の価格変動

本日 AR は、 ¥ +1.40519 (+0.50%) の変動を記録しました。

Arweave 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.173 (-8.78%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Arweave 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AR は、 ¥ -0.092 (-4.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Arweave 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.676 (-27.32%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Arweave (AR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Arweave 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Arweave の分析

この分析では、AIモデルを活用して Arweave の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Arweave 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の AR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

AR_USDTは4時間足のチャートにおいて、1.799の価格帯で推移しています。現在の価格は、S2のハブポイントである1.7883とS1のレジスタンスレベルである1.8036の間に位置しています。また、中枢軸線の1.8203が上値方向の主要な参考水準となっています。 短期的な移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期トレンド指標は中立から弱気の状態を維持しています。MACD指標はデッドクロスの形を形成しており、RSI指標は中立ゾーンでの横ばい相場を示しています。ストキャスティクスの高速線と遅速線には分層現象が見られ、ボラティリティは通常の水準に留まっています。買いと売りの勢力バランスは比較的均衡しており、買い側の力が局所的に顕在化している状況です。 近隣のサポートラインは1.7883にあり、現在の価格から0.0107離れた位置にあります。一方、近隣のレジスタンスラインは1.8036で、現在の価格から0.0046離れた位置にあります。さらに遠方の中枢参考水準は1.8203であり、現在の価格から0.0213離れた位置にあります。その上には1.8356という更なる高値抵抗があり、こちらからは0.0366離れた位置にあります。 価格が1.8036を突破すれば、中枢エリアへのテストが行われる可能性があります。一方、1.7883を下回れば、下方への展開が広がるでしょう。現在の相場は狭いレンジでの調整局面にあり、重要な価格帯間の距離は小さく、取引区間の境界線も明確に定義されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Arweave の価格に影響を与える要因は何ですか？

Arweave（AR）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用状況とデータストレージ需要 - Arweave の永続的ストレージの利用が増えるほど、AR トークンのユーティリティと価値が高まります。

2. Filecoin や Storj などの他の分散型ストレージソリューションとの競争は、市場におけるポジショニングに影響を及ぼします。

3. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係が、AR の価格変動に影響を与えます。

4. 技術的な進展やプロトコルのアップグレードにより、ネットワークの機能が強化されます。

5. トークンエコノミクス、すなわちマイニング報酬やバーンメカニズムなどが供給動向に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Arweave の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のArweave（AR）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミングの判断、そして市場分析が含まれます。ARの独自の永続的データストレージ機能は、投資家にとって非常に魅力的なものです。価格の動向を追跡することで、収益性や市場のトレンド、さらにはボラティリティを評価することが可能です。

Arweave の価格予測

Arweave (AR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の AR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Arweave (AR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Arweave の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Arweave が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？AR の 2026–2027 年の価格予測は Arweave 価格予測 ページでご確認いただけます。

Arweave について

Arweave (AR)は、データに永続的で、低コストで、改ざん防止のホームを提供することを目指す分散ストレージネットワークです。このネットワークは、「Proof of Access」と呼ばれる新しい合意形成メカニズムを使用し、マイナーに複雑な数学的問題を解くのではなく、データを保存するための報酬を提供します。ARトークンは、マイナーにストレージスペースの対価を支払い、データを永続的に保存することを奨励するために使用されます。Arweaveのデータストレージへのユニークなアプローチは、長期的なデータストレージが必要な分散型アプリケーションを開発したい開発者にとって人気の選択肢となっています。例えば、ソーシャルメディアプラットフォーム、ブログ、アーカイブの分散型バージョンなどです。

日本 で Arweave を購入して投資する方法

Arweave を使用する準備はできていますか？MEXCでは、AR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Arweave の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Arweave (AR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Arweave が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Arweave (AR) の購入ガイド

Arweave でできること

Arweave を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Arweave (AR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Arweave ( AR ) とは何か

"Arweaveは、ブロックチェーンデータストレージに存在するスケーラビリティ、データの可用性、コストの問題を克服するために設計された、新しいブロックチェーンストレージプラットフォームです。これは、Arweaveと多くのブロックチェーントレージソリューションとの違いでもあります。Arweaveは、「インターネットの閲覧可能なホームネットワーク」になることを目指しています。Arweaveは、内部交換媒体としてネイティブ通貨Arweave（AR）を使用しています。その価値は、Arweaveブロックチェーンへの情報提出、ネットワークを維持・保護するマイナーへの報酬、スパムの拡散抑制など、ネットワークの実用性から生まれます。

プロジェクトの詳細については、以下の公式サイトをご覧ください。"

ホワイトペーパー

Arweave資料

Arweave についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Arweaveウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Artificial Intelligence (AI)DePINLayer 1 (L1)

よくある質問： Arweave に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:19:55 (UTC+8)

Arweave (AR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Arweave についてさらに詳しく知る

AR USDT（先物取引）

AR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの AR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Arweave (AR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Arweave ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AR/USDT
¥282.757
¥282.757¥282.757
+0.67%
34.01K (USDT)
AR/USDC
¥282.757
¥282.757¥282.757
+0.61%
30.74K (USDT)

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¥46.93986
¥46.93986¥46.93986

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¥204.3355
¥204.3355¥204.3355

-37.96%

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JMDT

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¥154.0641
¥154.0641¥154.0641

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¥1.266990
¥1.266990¥1.266990

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¥14.42202¥14.42202

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¥46.93986
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JIMOTHY

¥2.471808
¥2.471808¥2.471808

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¥3.068722¥3.068722

+55.05%

Tutorial

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TUT

¥8.351615
¥8.351615¥8.351615

+45.55%

Cysic

Cysic

CYS

¥187.3638
¥187.3638¥187.3638

+41.81%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

AR から JPY の計算機

金額

AR
AR
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JPY

1 AR = 282.443 JPY