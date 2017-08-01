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2026-08-08 18:19:55 (UTC+8) Arweave 本日の価格
Arweave (AR) の本日のライブ価格は
¥ 1.799 で、直近24時間で 0.50% 変動しました。現在の AR から JPY への変換レートは、 ¥ 1.799 につき AR です。
Arweave は現在、時価総額
¥ 118.11M で #153 位、循環供給量は 65.65M AR です。直近24時間の AR は、 ¥ 1.772 (安値) から ¥ 1.815 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14,277.58694076658492663、史上最安値は ¥ 76.215625295108 です。
短期的なパフォーマンスでは、AR は直近1時間で
-0.12%、直近7日間で +3.74% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.80K に達しました。 Arweave (AR) 市場情報 時価総額 ¥ 118.11M ¥ 118.11M ¥ 118.11M 完全希薄化後時価総額 ¥ 118.73M ¥ 118.73M ¥ 118.73M 最大供給量 66,000,000 66,000,000 66,000,000 総供給量 65,652,466 65,652,466 65,652,466
Arweave の現在の時価総額は
¥ 118.11M、24時間取引高は ¥ 60.80K です。AR の循環供給量は 65.65M、総供給量は 65652466 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 118.73M です。 購入 Arweave Arweave 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 14,277.58694076658492663 ¥ 14,277.58694076658492663 ¥ 14,277.58694076658492663 最安値 ¥ 76.215625295108 ¥ 76.215625295108 ¥ 76.215625295108 Arweave (AR) 価格履歴 JPY
Arweave の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +1.40519 +0.50% 30日 ¥ -0.173 -8.78% 60日 ¥ -0.092 -4.87% 90日 ¥ -0.676 -27.32% Arweave 本日の価格変動
本日 AR は、
¥ +1.40519 (+0.50%) の変動を記録しました。 Arweave 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.173 (-8.78%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Arweave 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、AR は、
¥ -0.092 (-4.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Arweave 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.676 (-27.32%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Arweave (AR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Arweave 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の AR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
AR_USDTは4時間足のチャートにおいて、1.799の価格帯で推移しています。現在の価格は、S2のハブポイントである1.7883とS1のレジスタンスレベルである1.8036の間に位置しています。また、中枢軸線の1.8203が上値方向の主要な参考水準となっています。
短期的な移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期トレンド指標は中立から弱気の状態を維持しています。MACD指標はデッドクロスの形を形成しており、RSI指標は中立ゾーンでの横ばい相場を示しています。ストキャスティクスの高速線と遅速線には分層現象が見られ、ボラティリティは通常の水準に留まっています。買いと売りの勢力バランスは比較的均衡しており、買い側の力が局所的に顕在化している状況です。
近隣のサポートラインは1.7883にあり、現在の価格から0.0107離れた位置にあります。一方、近隣のレジスタンスラインは1.8036で、現在の価格から0.0046離れた位置にあります。さらに遠方の中枢参考水準は1.8203であり、現在の価格から0.0213離れた位置にあります。その上には1.8356という更なる高値抵抗があり、こちらからは0.0366離れた位置にあります。
価格が1.8036を突破すれば、中枢エリアへのテストが行われる可能性があります。一方、1.7883を下回れば、下方への展開が広がるでしょう。現在の相場は狭いレンジでの調整局面にあり、重要な価格帯間の距離は小さく、取引区間の境界線も明確に定義されています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Arweave の価格に影響を与える要因は何ですか？
Arweave（AR）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. ネットワークの採用状況とデータストレージ需要 - Arweave の永続的ストレージの利用が増えるほど、AR トークンのユーティリティと価値が高まります。 2. Filecoin や Storj などの他の分散型ストレージソリューションとの競争は、市場におけるポジショニングに影響を及ぼします。 3. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係が、AR の価格変動に影響を与えます。 4. 技術的な進展やプロトコルのアップグレードにより、ネットワークの機能が強化されます。 5. トークンエコノミクス、すなわちマイニング報酬やバーンメカニズムなどが供給動向に影響を及ぼします。 人はなぜ今日 Arweave の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの理由から今日のArweave（AR）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミングの判断、そして市場分析が含まれます。ARの独自の永続的データストレージ機能は、投資家にとって非常に魅力的なものです。価格の動向を追跡することで、収益性や市場のトレンド、さらにはボラティリティを評価することが可能です。
Arweave の価格予測 Arweave (AR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の AR の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Arweave (AR) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Arweave の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Arweave が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？AR の 2026–2027 年の価格予測は
Arweave 価格予測
ページでご確認いただけます。
Arweave について
Arweave (AR)は、データに永続的で、低コストで、改ざん防止のホームを提供することを目指す分散ストレージネットワークです。このネットワークは、「Proof of Access」と呼ばれる新しい合意形成メカニズムを使用し、マイナーに複雑な数学的問題を解くのではなく、データを保存するための報酬を提供します。ARトークンは、マイナーにストレージスペースの対価を支払い、データを永続的に保存することを奨励するために使用されます。Arweaveのデータストレージへのユニークなアプローチは、長期的なデータストレージが必要な分散型アプリケーションを開発したい開発者にとって人気の選択肢となっています。例えば、ソーシャルメディアプラットフォーム、ブログ、アーカイブの分散型バージョンなどです。
日本 で Arweave を購入して投資する方法
Arweave を使用する準備はできていますか？MEXCでは、AR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Arweave の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Arweave (AR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Arweave が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Arweave でできること
Arweave を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Arweave (AR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Arweave ( AR ) とは何か
"Arweaveは、ブロックチェーンデータストレージに存在するスケーラビリティ、データの可用性、コストの問題を克服するために設計された、新しいブロックチェーンストレージプラットフォームです。これは、Arweaveと多くのブロックチェーントレージソリューションとの違いでもあります。Arweaveは、「インターネットの閲覧可能なホームネットワーク」になることを目指しています。Arweaveは、内部交換媒体としてネイティブ通貨Arweave（AR）を使用しています。その価値は、Arweaveブロックチェーンへの情報提出、ネットワークを維持・保護するマイナーへの報酬、スパムの拡散抑制など、ネットワークの実用性から生まれます。
プロジェクトの詳細については、以下の公式サイトをご覧ください。"
ホワイトペーパー
Arweave は、リード・デベロッパーを務める Sam Williams 氏によって創設されました。コア・チームには Abhav Kedia 氏、Lev Berman 氏、Sebastian Campos-Groth 氏が含まれており、彼らは最新版のホワイトペーパーを共同で執筆しています。彼らの取り組みでは、誰か1人や特定のグループに権限が集中しない「分散型設計」が最優先されており、ネットワークが自律的に稼働できるよう、プロトコルそのものに焦点を当てています。従来の企業構造に則るのではなく、コミュニティの関与と市場の力に依拠してネットワークの発展を形作ることを重視しており、トップダウンによる意思決定を避けます。プロジェクト開始以来、貢献者コミュニティは世界規模で拡大し、現在では複数の開発チームがプロトコルおよびそのアプリケーションの開発に取り組んでいます。また、ガバナンスおよび開発に関する意思決定をさらに分散化するため、Arweave Team DAO が設立されています。
Arweaveは、単一のプロバイダーに依存するのではなく、ノードが協力してデータを長期にわたって保存する分散型ストレージシステムとして機能します。このプロトコルは「ストレージ証明（Proof of Storage）」を採用しており、これはデータが引き続き保存されていることを確認するための定期的なチェックのようなもので、多数のノードが異なるコピーを検証することで信頼性を高めています。これらの検証はスケールしても効率的に実行されるよう設計されており、非常に大きなデータセットが依然として安全であることを、極めて小さな証明（proofs）で検証できます。不正行為へのインセンティブを抑制するため、ネットワークでは、生成に時間とエネルギーを要する独自の「ウォーターマーク（watermarks）」を要求することで、余分な保存コピーを主張することを高コスト化しています。RandomXは、専用ハードウェアではなく標準的なコンピューターを優遇することで、こうしたウォーターマークの生成における公平性を支援し、不公平なアドバンテージを防いでいます。ローンチ以降、Arweaveは技術的改善を導入しており、その一例が、保存されたデータへのアクセスを高速化・合理化する「ゲートウェイ（Gateway）システム」です。このネットワークは複数のデータ形式をサポートしており、特にNFTやWeb3コンテンツの保存において人気を博しています。
ARは、ストレージの購入およびネットワーク上でデータを保存・保護する者への報酬として使用されるネイティブ通貨です。Arweaveは、定期的なサブスクリプション料金を課す代わりに、データを200年間保存することを目的とした一括支払いモデルを採用しています。ユーザーによる支払いは「ストレージ・エンドウメント（storage endowment）」と呼ばれる資金に流れ込み、これは時間の経過とともにストレージプロバイダーへ段階的に支払われる準備金のような機能を果たします。このモデルでは、ストレージコストが低下していくことを前提としており、コストの下落に伴ってエンドウメントの持続可能期間が延長されるため、同じ量のARで、時が経つにつれてより多くのストレージを賄えるようになります。このシステムは、ストレージコストが年率わずか0.5％しか低下しなくても持続可能になるよう設計されており、過去の実績では年率約38.5％のコスト低下が見られているため、長期的な持続可能性を支えるバッファが確保され、ARの価値提案をさらに強化しています。2024年時点で、ARは主要な取引所への上場や機関投資家からの関心増加など、目覚ましい採用拡大を示しています。また、そのユーティリティはストレージ支払いに留まらず、ガバナンス機能やエコシステム開発といった領域へも拡大しています。
Arweaveのロードマップは、「インセンティブ付き進化（incentivized evolution）」を通じた継続的な機能強化を重視しており、ネットワークは利用が増えるにつれて自然に成長・適応することを目指しています。固定されたアップグレードスケジュールではなく、参加者がデータの保存・管理においてより優れたアプローチを発見するにつれて、改善が有機的に生まれるよう設計されています。重要な方向性の1つは、「バンドル（bundling）」によるキャパシティ拡大で、多数のアップロードを単一トランザクションにパッケージ化することで、ネットワークが混雑することなくより多くのデータを処理できるようにします。また、参加者間の連携を最適化し、データ共有をより効率化することで、さまざまな市場構造が自然に形成されるようにすることも目指しています。最近の進捗としては、主要なWeb3プロジェクトや従来型企業とのパートナーシップを通じたエコシステム拡大があります。さらに、ネットワークは新たな開発者向けツールをリリースし、他のブロックチェーンプラットフォームとの統合機能を強化しました。
Arweave（アーウィーブ）は、情報を無期限に利用可能に保つことを目的とした永続的なデジタルストレージネットワークであり、忘れることのないインターネット図書館のような存在です。このネットワークは、多数のコンピューターがデータを保存し、時間の経過とともに情報が完全かつ検索可能であることを継続的に証明することに依存しています。ARトークンは、ストレージ料金の支払いおよび、保存されたコンテンツのセキュリティ確保と維持を支援する参加者への報酬として使用されます。2024年までに、Arweaveは数千ものノードによって支えられた、永続的データストレージ分野における主要な存在へと成長しました。
Arweave資料
Arweave についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Arweave に関するその他の質問
Arweave が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Arweave の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Arweave の価格は ¥ 282.443 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Arweave は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、AR への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Arweave がMEXCで取引されました。
AR ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Arweave 価格を確認するには、AR 価格のページにアクセスしてください。
AR の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,997.45
+0.09%
ETH
1,920.3
+0.12%
GOLD(XAUT)
4,329.8
+0.20%
SOL
74.93
+1.39%
XMR
379.33
+2.64%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、AR/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Arweave の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Arweave 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Arweave (AR) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 18:19:55 (UTC+8) Arweave (AR) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
AR USDT（先物取引）
AR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの AR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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