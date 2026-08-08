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Aptos (APT) 本日のテクニカル分析

Aptos (APT) 本日のテクニカル分析

Aptos 分析ページでは、AIによって生成された APT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Aptos の分析内容について詳しくご覧ください。

Aptos (APT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.6012--+8.01%-4.00%-45.81%
Aptos 価格について詳しく知る

Aptos テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Aptos の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 5
購入 10
移動平均:売却売却 9中立 1購入 4
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.6004
0.6003
R2
0.6003
0.6003
R1
0.6003
0.6003
PP
0.6002
0.6002
S1
0.6002
0.6002
S2
0.6001
0.6002
S3
0.6001
0.6001

Aptos 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.74M
$77.36 M
$75.62 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.15M
3日間のアクティブ購入額
$3.87 M
3日間のアクティブ売却額
$4.03 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.55M
7日間のアクティブ購入額
$12.25 M
7日間のアクティブ売却額
$13.80 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Aptos 資本フロー

純流入APTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.14 M0.60
2026-08-07$0.00 M0.59
2026-08-06$0.11 M0.59
2026-08-05-$0.12 M0.59
2026-08-04-$0.28 M0.58

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Aptos (APT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Aptos ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
APT/USDT
$0.6008
$0.6008$0.6008
+2.09%
171.15K (USDT)
APT/USDC
$0.6011
$0.6011$0.6011
+2.05%
94.70K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

APT から USD の計算機

金額

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0.6012 USD

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