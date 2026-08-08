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本日の Aptos のライブ価格は 0.6012 JPY です。APT の時価総額は 500,098,833.7874506116 JPY です。日本 のリアルタイムの APT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Aptos のライブ価格は 0.6012 JPY です。APT の時価総額は 500,098,833.7874506116 JPY です。日本 のリアルタイムの APT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Aptos価格(APT)

1 APT から JPY へのライブ価格：

¥94.3256
¥94.3256¥94.3256
+2.07%1D
JPY
Aptos (APT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:19:11 (UTC+8)

Aptos 本日の価格

Aptos (APT) の本日のライブ価格は ¥ 0.6012 で、直近24時間で 2.07% 変動しました。現在の APT から JPY への変換レートは、¥ 0.6012 につき APT です。

Aptos は現在、時価総額 ¥ 500.10M#75 位、循環供給量は 831.83M APT です。直近24時間の APT は、¥ 0.5748 (安値) から ¥ 0.6033 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,124.79468241850372、史上最安値は ¥ 95.7228424330465519 です。

短期的なパフォーマンスでは、APT は直近1時間で +0.26%、直近7日間で +8.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 99.88K に達しました。

Aptos (APT) 市場情報

No.75

¥ 500.10M
¥ 500.10M¥ 500.10M

¥ 99.88K
¥ 99.88K¥ 99.88K

¥ 1.26B
¥ 1.26B¥ 1.26B

831.83M
831.83M 831.83M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,204,203,935.434933
1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933

39.61%

0.02%

APTOS

Aptos の現在の時価総額は ¥ 500.10M、24時間取引高は ¥ 99.88K です。APT の循環供給量は 831.83M、総供給量は 1204203935.434933 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.26B です。

Aptos 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.5748
¥ 0.5748¥ 0.5748
24H 最安値
¥ 0.6033
¥ 0.6033¥ 0.6033
24H 最高値

¥ 0.5748
¥ 0.5748¥ 0.5748

¥ 0.6033
¥ 0.6033¥ 0.6033

¥ 3,124.79468241850372
¥ 3,124.79468241850372¥ 3,124.79468241850372

¥ 95.7228424330465519
¥ 95.7228424330465519¥ 95.7228424330465519

+0.26%

+2.07%

+8.01%

+8.01%

Aptos (APT) 価格履歴 JPY

Aptos の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +1.912942+2.07%
30日¥ -0.025-4.00%
60日¥ -0.0675-10.10%
90日¥ -0.5081-45.81%
Aptos 本日の価格変動

本日 APT は、 ¥ +1.912942 (+2.07%) の変動を記録しました。

Aptos 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.025 (-4.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Aptos 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、APT は、 ¥ -0.0675 (-10.10%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Aptos 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.5081 (-45.81%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Aptos (APT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Aptos 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Aptos の分析

この分析では、AIモデルを活用して Aptos の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Aptos 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の APT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

APT_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.5872という中枢価格を上回る動きを続けており、現在の価格0.5912はR1レジスタンスである0.5906を上回っています。価格はS2からR2にかけて形成されるハブレンジの上半分に位置しており、短期的な構造としては高値圏での横ばい・もみ合いの特徴が見られます。 移動平均線（MA）と指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを示しており、短期トレンドは依然として上昇方向へ整列していることを表しています。一方で、MACD指標ではデッドクロスが発生し、速い線と遅い線の間でダイナミックな乖離が確認されています。RSIは中立域にあり、過買や過売の極端な状況には至っていません。 ボラティリティはボリンジャーバンドの通常範囲内に留まっており、特に顕著な拡大や収縮は見られません。近隣の重要なレジスタンスは0.5936（R2）で、現行価格から約0.4%の距離にあります。一方、下側の第一サポートは0.5906（R1からサポートへ転換）で、現行価格に非常に近い位置に存在します。さらに遠方の参考サポートは0.5872の中枢レベルにあり、現行価格から約0.7%の距離に位置しています。この中枢レベルは、より深い防御ラインとして重要な観察ポイントとなります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Aptos の価格に影響を与える要因は何ですか？

Aptos（APT）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. テクノロジーの採用：Aptosブロックチェーンのスケーラビリティとパフォーマンスの向上が需要を牽引しています。
2. 開発者活動：dAppの拡大とエコシステムの発展
3. 市場センチメント：暗号資産市場全体の動向と投資家の信頼度
4. パートナーシップ：企業や機関との戦略的協業
5. トークンのユーティリティ：ステーキング報酬やガバナンスへの参加
6. 競合状況：SolanaやEthereumなどの他のLayer 1ブロックチェーンとのパフォーマンス比較
7. 規制に関するニュース：ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす政府の方針
8. 取引量：流動性と取引所への上場が価格変動に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Aptos の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のAptos（APT）の価格を知りたいと考えています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、投資計画、そして利益・損失の計算が含まれます。リアルタイムの価格データは、トレーダーがエントリー／エグジットのポイントを特定し、パフォーマンスを追跡し、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

Aptos の価格予測

Aptos (APT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の APT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Aptos (APT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Aptos の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Aptos が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？APT の 2026–2027 年の価格予測は Aptos 価格予測 ページでご確認いただけます。

Aptos について

APTは、独自のプロプライエタリブロックチェーンネットワーク上で運用されるデジタル資産です。その主な役割は、エコシステム内の取引を促進し、価値の交換のための分散型プラットフォームを提供することです。APTブロックチェーンは、Proof of Stake（PoS）というコンセンサスメカニズムを利用しており、これは他のコンセンサスモデルと比較してエネルギー効率が高いと広く認識されています。APTの供給は予め決定されており、固定の発行モデルに従ってリリースされます。ユーザーは通常、APTをピアツーピアの取引や、投票権を通じたネットワークのガバナンスへの参加のために利用します。APTの価値と有用性は、その広範なエコシステムの健康と活動に密接に関連していることに注意することが重要です。

日本 で Aptos を購入して投資する方法

Aptos を使用する準備はできていますか？MEXCでは、APT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Aptos の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Aptos (APT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Aptos が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Aptos (APT) の購入ガイド

Aptos でできること

Aptos を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Aptos (APT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Aptos ( APT ) とは何か

Aptosはproof-of-stake (PoS) Layer 1ブロックチェーンで、dApp開発用にMoveプログラミング言語と仮想マシン（MoveVM）を使用しています。APTは、ネットワーク料金、バリデータのステーキング、およびガバナンスのためのネイティブトークンです。

ホワイトペーパー

Aptos資料

Aptos についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Aptosウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Aptos EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

よくある質問： Aptos に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:19:11 (UTC+8)

Aptos (APT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Aptos についてさらに詳しく知る

APT USDT（先物取引）

APT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの APT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Aptos (APT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Aptos ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
APT/USDT
¥94.2785
¥94.2785¥94.2785
+2.03%
171.33K (USDT)
APT/USDC
¥94.2785
¥94.2785¥94.2785
+1.95%
94.78K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥45.89110
¥45.89110¥45.89110

+336.26%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥240.2100
¥240.2100¥240.2100

-27.07%

JMDT

JMDT

JMDT

¥154.2839
¥154.2839¥154.2839

-28.60%

STONK

STONK

STONK

¥1.269031
¥1.269031¥1.269031

-4.22%

Squid

Squid

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¥14.42987
¥14.42987¥14.42987

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AurumX

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¥45.89110
¥45.89110¥45.89110

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Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.441507
¥2.441507¥2.441507

+261.06%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.800880
¥2.800880¥2.800880

+41.51%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.360721
¥8.360721¥8.360721

+45.71%

Cysic

Cysic

CYS

¥186.2648
¥186.2648¥186.2648

+40.98%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

APT から JPY の計算機

金額

APT
APT
JPY
JPY

1 APT = 94.3884 JPY