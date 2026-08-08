この分析では、AIモデルを活用して Allora の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ALLO 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

ALLO_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.34666という価格水準で推移しています。現在、価格はR1のハブポイントである0.33665を突破し、R2のレジスタンスレベルである0.35038に接近しています。現時点での価格構造は、中枢となる0.31045を上回る高値圏に位置しています。 移動平均線は強気な並びを見せ、短期的な買い勢力が優位に立っています。MACDはゴールデンクロスを形成しており、モメンタム指標も上昇方向を示しています。一方で、RSIは超買ゾーンに入り、短期的な市場心理が過熱していることを示唆しています。また、ストロング・スローインジケーターが分層する形となっており、上昇の勢いが分散しつつある兆候も見られます。 ボラティリティは依然として高い水準を維持しており、価格はボリンジャーバンドの中央線から大きく乖離しています。近隣の重要なサポートラインはR1ハブポイントの0.33665であり、現在の価格から約2.9%の距離にあります。さらに下方向の強いサポートは中枢エリアの0.31045にあり、こちらは現在の価格から約10.4%の距離に位置しています。 上方向の直接的なレジスタンスはR2の0.35038であり、現在の価格からわずか1.1%の距離にあります。さらに遠くの参考レベルとしてはS1の0.29672があり、これが下方への限界テストエリアを形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。