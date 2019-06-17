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Algorand (ALGO) 本日のテクニカル分析

Algorand (ALGO) 本日のテクニカル分析

Algorand 分析ページでは、AIによって生成された ALGO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Algorand の分析内容について詳しくご覧ください。

Algorand (ALGO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.08712--+8.95%+2.50%-32.03%
Algorand 価格について詳しく知る

Algorand テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Algorand の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 3
購入 7
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 2中立 3購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.08695
0.08694
R2
0.08694
0.08694
R1
0.08694
0.08694
PP
0.08693
0.08693
S1
0.08693
0.08693
S2
0.08692
0.08693
S3
0.08692
0.08692

Algorand 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.25M
$2.37 M
$2.62 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.12M
3日間のアクティブ購入額
$2.61 M
3日間のアクティブ売却額
$2.49 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.24M
7日間のアクティブ購入額
$11.64 M
7日間のアクティブ売却額
$11.88 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Algorand 資本フロー

純流入ALGOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.36 M0.09
2026-08-07$0.50 M0.09
2026-08-06$0.03 M0.09
2026-08-05-$0.37 M0.09
2026-08-04$0.13 M0.09

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Algorand についてさらに詳しく知る

MEXCの Algorand (ALGO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Algorand ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ALGO/USDT
$0.08712
$0.08712$0.08712
-1.61%
623.07K (USDT)
ALGO/USDC
$0.08701
$0.08701$0.08701
-1.63%
295.79K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0.08712 USD

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