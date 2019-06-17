Algorand (ALGO) 本日のテクニカル分析 Algorand 分析ページでは、AIによって生成された ALGO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Algorand の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Algorand (ALGO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.08712 -- +8.95% +2.50% -32.03%

Algorand テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Algorand の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 3 購入 7 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.08695 0.08694 R2 0.08694 0.08694 R1 0.08694 0.08694 PP 0.08693 0.08693 S1 0.08693 0.08693 S2 0.08692 0.08693 S3 0.08692 0.08692

Algorand 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.25M $2.37 M $2.62 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.12M 3日間のアクティブ購入額 $2.61 M 3日間のアクティブ売却額 $2.49 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.24M 7日間のアクティブ購入額 $11.64 M 7日間のアクティブ売却額 $11.88 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Algorand 資本フロー 純流入 ALGOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.36 M 0.09 2026-08-07 $0.50 M 0.09 2026-08-06 $0.03 M 0.09 2026-08-05 -$0.37 M 0.09 2026-08-04 $0.13 M 0.09 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Algorand (ALGO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Algorand ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ALGO / USDT $0.08712 $0.08712 $0.08712 -1.61% 623.07K (USDT) 取 引 ALGO / USDC $0.08701 $0.08701 $0.08701 -1.63% 295.79K (USDT) 取 引