AixPlay 本日の価格

AixPlay (AIXPLAY) の本日のライブ価格は ¥ 0.0001078 で、直近24時間で 0.46% 変動しました。現在の AIXPLAY から JPY への変換レートは、¥ 0.0001078 につき AIXPLAY です。

AixPlay は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- AIXPLAY です。直近24時間の AIXPLAY は、¥ 0.0001026 (安値) から ¥ 0.0001094 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、AIXPLAY は直近1時間で -0.19%、直近7日間で -7.31% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 79.56K に達しました。

AixPlay (AIXPLAY) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 79.56K¥ 79.56K ¥ 79.56K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.03M¥ 2.03M ¥ 2.03M 循環供給量 ---- -- 総供給量 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 パブリックブロックチェーン SOL

AixPlay の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 79.56K です。AIXPLAY の循環供給量は --、総供給量は 18827566155 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.03M です。