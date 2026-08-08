この分析では、AIモデルを活用して Acurast の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ACU 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

ACU_USDTは4時間足チャート上で0.07771の水準に位置し、S1ハブである0.07764を上回っています。価格は中枢となる0.07822を下回るレンジ内で推移しており、狭いボックス相場の展開が見られます。短期移動平均線群およびEMA群はいずれも買いシグナルを示しており、指標の方向性も一致しています。 現在の価格はS1サポートラインに接近しており、中軸レジスタンスを未だ突破していません。MACDではゴールデンクロスが形成され、デッドクロスから転じて短期的な上昇モメンタムが蓄積しつつあります。RSIは中立ゾーンにあり、過買や過売のサインは現時点では確認されていません。KDJとStochRSIの数値も短期的なボラティリティが低く、モメンタム分布が比較的分散していることを示しています。 ボリンジャーバンドは収束状態にあり、市場が変動局面に入る前の調整期にあることを示唆しています。一方で、明確な一方向のトレンドはまだ形成されておらず、短期的な反発には一定の技術的サポートが存在します。 近隣の重要なサポートレベルは0.07764で、現行価格からわずか0.00007の差です。この水準は即時の防御ラインとして機能します。一方、上方の第一抵抗は中枢となる0.07822で、現行価格から0.00051の距離に位置し、短期的な上昇の障壁となっています。さらに遠方の抵抗レベルR1は0.07894で、現行価格から0.00123離れた地点に設定されています。これは中期的な上昇目標として参考となります。 下側では、S2ハブである0.07691が現行価格から0.00080の距離にあり、下方の下落幅の限界を示しています。このように、ACU_USDTは現在、短期的なレンジ相場の中で上下両方向への動きを模索している状況にあります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。