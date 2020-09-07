Alchemy価格(ACH)
Alchemy (ACH) の本日のライブ価格は ¥ 0.004218 で、直近24時間で 1.31% 変動しました。現在の ACH から JPY への変換レートは、¥ 0.004218 につき ACH です。
Alchemy は現在、時価総額 ¥ 42.18M で #381 位、循環供給量は 10.00B ACH です。直近24時間の ACH は、¥ 0.004214 (安値) から ¥ 0.004325 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.00807305、史上最安値は ¥ 0.21002675 です。
短期的なパフォーマンスでは、ACH は直近1時間で -0.66%、直近7日間で -6.46% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.40K に達しました。
No.381
65.16%
2020-09-07 00:00:00
ETH
Alchemy の現在の時価総額は ¥ 42.18M、24時間取引高は ¥ 55.40K です。ACH の循環供給量は 10.00B、総供給量は 15346246087.99998777 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 64.73M です。
-0.66%
-1.31%
-6.46%
-6.46%
Alchemy の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.00878406
|-1.31%
|30日
|¥ -0.000052
|-1.22%
|60日
|¥ -0.000972
|-18.73%
|90日
|¥ -0.004289
|-50.42%
本日 ACH は、 ¥ -0.00878406 (-1.31%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000052 (-1.22%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、ACH は、 ¥ -0.000972 (-18.73%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.004289 (-50.42%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Alchemy の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の ACH 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
ACH_USDTは4時間足チャート上で0.004478の水準で推移しており、価格は中心軸である0.004453を上回っています。短期的なハブゾーンであるS1からR1のレンジが現在の主要なトレードバンドを形成しています。移動平均線群は強気の並びを見せ、EMA指標も買い優勢を確認しています。MACDはゴールデンクロスを形成し、デッドクロスと同方向に乖離しています。RSIは中立域に位置しており、極端な買われ過ぎや売られ過ぎのシグナルは現れていません。ボラティリティは安定しており、ボリンジャーバンドの幅も緩やかで、勢いの分布は比較的集中しており、急激な拡散は見られません。近隣のレジスタンスレベルR1は0.004489にあり、現行価格との差は0.3%未満です。一方、下値の第一サポートS1は0.004416で、現行価格との差は約1.4%となっています。遠方の参考レジスタンスR2は0.004526、サポートS2は0.004380です。価格がR1を突破すれば、より高い流動性エリアへ向けて試される可能性があり、S1を下回れば中枢帯の下側でのレンジ相場に戻る展開となるでしょう。現状の構造からは、短いレンジ内で多空両勢力が拮抗している様子が伺えます。重要な価格ポイント間の距離は非常に狭く、ブレイクアウト後の方向性を確認するには出来高の動きに注目する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Alchemy の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Alchemy Pay (ACH)は、伝統的な経済とデジタル経済の間のギャップを埋めることを目指すハイブリッド型の暗号-フィアット決済ゲートウェイです。ブロックチェーン技術を活用して、暗号通貨とフィアット通貨間のシームレスな取引を可能にし、ビジネスと消費者に多機能な決済ソリューションを提供します。ACHの主な機能は、Alchemy Payエコシステム内でユーティリティトークンとして機能し、取引処理とさまざまな金融サービスへのアクセスを促進することです。このトークンはEthereumブロックチェーン上で動作し、ERC-20標準に従い、その供給はデフレーションモデルによって管理され、各取引ごとに一部のトークンが焼却されます。これにより、ACHはAlchemy Payの広範な暗号採用を推進し、デジタル決済の効率を向上させるミッションの不可欠な部分となります。
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2018年にシンガポールで設立されたAlchemy Pay（ACH）は、世界の消費者、商人、開発者、機関向けにフィアットと暗号資産経済をシームレスに接続する決済ソリューションプロバイダーです。オンラインおよびオフラインの加盟店に法定通貨と暗号資産の両方の便利な受け入れを提供し、ブロックチェーンエコシステムへの容易なオンボーディングを可能にし、Web3サービスを高度にアクセス可能にしています。現在、Alchemy Payは70カ国以上で300の決済チャネルをサポートしており、Binance、Shopify、NIUM、QFPayなどの業界リーダーとのパートナーシップを通じて200万以上の加盟店とタッチポイントを結んでいます。アルケミーペイのトークンであるACHは、イーサリアム・ブロックチェーンにネイティブなERC20です。
Alchemy についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
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|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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