AaveToken (AAVE) 本日のテクニカル分析
AaveToken 分析ページでは、AIによって生成された AAVE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で AaveToken の分析内容について詳しくご覧ください。
AaveToken (AAVE) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$90.11
|--
|-0.95%
|+1.60%
|-6.90%
AaveToken テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる AaveToken の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 15
中立 5
購入 6
|移動平均:
|売却
|売却 11
|中立 0
|購入 3
|テクニカル指標:
|中立
|売却 4
|中立 5
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
90.0666
90.0633
R2
90.0633
90.0595
R1
90.0566
90.0571
PP
90.0533
90.0533
S1
90.0466
90.0495
S2
90.0433
90.0471
S3
90.0366
90.0433
AaveToken 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.06M
$10.10 M
$10.17 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.15M
3日間のアクティブ購入額
$29.76 M
3日間のアクティブ売却額
$30.92 M
7日間のアクティブ売買差額
-2.50M
7日間のアクティブ購入額
$88.26 M
7日間のアクティブ売却額
$90.76 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
AaveToken 資本フロー
純流入AAVEUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.20 M
|90.25
|2026-08-07
|-$0.85 M
|89.61
|2026-08-06
|-$1.06 M
|88.47
|2026-08-05
|$0.59 M
|90.07
|2026-08-04
|-$0.31 M
|90.30
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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