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AaveToken (AAVE) 本日のテクニカル分析

AaveToken (AAVE) 本日のテクニカル分析

AaveToken 分析ページでは、AIによって生成された AAVE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で AaveToken の分析内容について詳しくご覧ください。

AaveToken (AAVE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$90.11---0.95%+1.60%-6.90%
AaveToken 価格について詳しく知る

AaveToken テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる AaveToken の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 5
購入 6
移動平均:売却売却 11中立 0購入 3
テクニカル指標:中立売却 4中立 5購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
90.0666
90.0633
R2
90.0633
90.0595
R1
90.0566
90.0571
PP
90.0533
90.0533
S1
90.0466
90.0495
S2
90.0433
90.0471
S3
90.0366
90.0433

AaveToken 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.06M
$10.10 M
$10.17 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.15M
3日間のアクティブ購入額
$29.76 M
3日間のアクティブ売却額
$30.92 M
7日間のアクティブ売買差額
-2.50M
7日間のアクティブ購入額
$88.26 M
7日間のアクティブ売却額
$90.76 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

AaveToken 資本フロー

純流入AAVEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.20 M90.25
2026-08-07-$0.85 M89.61
2026-08-06-$1.06 M88.47
2026-08-05$0.59 M90.07
2026-08-04-$0.31 M90.30

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

AaveToken についてさらに詳しく知る

MEXCの AaveToken (AAVE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、AaveToken ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AAVE/USDT
$90.11
$90.11$90.11
+0.47%
2.38K (USDT)
AAVE/USDC
$90.09
$90.09$90.09
+0.52%
295.47 (USDT)
AAVE/USD1
$90.02
$90.02$90.02
+0.45%
589.96 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 90.11 USD

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