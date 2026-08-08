AaveToken (AAVE) 本日のテクニカル分析 AaveToken 分析ページでは、AIによって生成された AAVE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で AaveToken の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

AaveToken (AAVE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $90.11 -- -0.95% +1.60% -6.90%

AaveToken テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる AaveToken の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 15 中立 5 購入 6 移動平均 : 売却 売却 11 中立 0 購入 3 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 5 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 90.0666 90.0633 R2 90.0633 90.0595 R1 90.0566 90.0571 PP 90.0533 90.0533 S1 90.0466 90.0495 S2 90.0433 90.0471 S3 90.0366 90.0433

AaveToken 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.06M $10.10 M $10.17 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -1.15M 3日間のアクティブ購入額 $29.76 M 3日間のアクティブ売却額 $30.92 M 7日間のアクティブ売買差額 -2.50M 7日間のアクティブ購入額 $88.26 M 7日間のアクティブ売却額 $90.76 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 AaveToken 資本フロー 純流入 AAVEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.20 M 90.25 2026-08-07 -$0.85 M 89.61 2026-08-06 -$1.06 M 88.47 2026-08-05 $0.59 M 90.07 2026-08-04 -$0.31 M 90.30 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。