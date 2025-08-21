MEXCコピートレードの用語解説

コピートレードでは、投資家がプロトレーダーの取引をコピーすることで資産を増やすことができます。そのシンプルさと利便性から、コピートレードは多くのユーザー様に支持されています。しかし、この取引方法を最大限に活用するには、基本概念や用語を理解することが重要です。本記事では、MEXCのコピートレードにおける主要な概念を詳しく解説し、この投資ツールをより深く理解できるようサポートします。 1. コピートレコピートレードでは、投資家がプロトレーダーの取引をコピーすることで資産を増やすことができます。そのシンプルさと利便性から、コピートレードは多くのユーザー様に支持されています。しかし、この取引方法を最大限に活用するには、基本概念や用語を理解することが重要です。本記事では、MEXCのコピートレードにおける主要な概念を詳しく解説し、この投資ツールをより深く理解できるようサポートします。 1. コピートレ
コピートレードでは、投資家がプロトレーダーの取引をコピーすることで資産を増やすことができます。そのシンプルさと利便性から、コピートレードは多くのユーザー様に支持されています。しかし、この取引方法を最大限に活用するには、基本概念や用語を理解することが重要です。本記事では、MEXCのコピートレードにおける主要な概念を詳しく解説し、この投資ツールをより深く理解できるようサポートします。

1. コピートレードの用語


これらの用語は [コピートレードのパラメーター設定] ページに表示されます。各項目を理解し、適切に設定することで、スムーズにコピートレードを開始できます。


1.1 コピートレードモード


スマート比率：このモードでは、トレーダーの資金配分の割合に合わせてコピーします。
例：トレーダーのアカウント残高が1,000 USDTで、100 USDTを取引に使用した場合（資産の10%）、 あなたのコピートレードアカウントに110 USDTがある場合、10%の割合で11 USDTが使用されます。

固定額：このモードでは、コピーされた各取引に対して、あらかじめ設定された額の証拠金を投資します。
例：固定額を50 USDTに設定した場合、トレーダーの取引規模に関わらず、ユーザー様の注文では常に50 USDTが証拠金として使用されます。

固定比率：このモードでは、ユーザー様の注文数量がトレーダーの注文数量の一定倍数として設定されます。
例：固定比率を0.7に設定した場合、トレーダーが注文数量100で注文すると、ユーザー様の注文数量は70となります。

1.2 コピートレード金額


利用可能：表示されている利用可能残高は、ユーザー様の現物アカウントの残高を指します。コピートレード情報を送信後、システムはユーザー様の現物アカウントからコピートレードアカウントに指定された資金を振り替えます。コピートレード金額は、30 USDT以上でなければなりません。

1.3 アカウントの損切り


アカウントの損切り：ユーザー様のアカウントの純資産が事前に設定された閾値に達すると、コピートレード関係は終了します。未決済注文はすべて成行価格で決済され、残りの資産は現物アカウントに戻されます。市場の変動により、終了時の実際の純資産が、ユーザー様が設定した金額と異なる場合があります。

1.4 トレーダー強制決済設定


決済ポジションをフォローする：トレーダーのリードトレードポジションが決済されると、対応するコピートレードポジションもそれに続いて決済されます。

決済ポジションをフォローしない：一度選択すると、トレーダーのリードトレードポジションが強制決済された場合でも、対応するコピートレードポジションは決済されません。この場合、システムから通知が送信されますので、[私のコピートレード] - [現在のフォロワー数] でコピートレードのポジションを調整する必要があります。 自動証拠金追加を有効にして決済リスクを下げるか、ポジションを決済するかを選択できます。

1.5 リスクコントロール設定


注文あたりの最大比率：単一の先物注文のコストが最大資産比率に達すると、システムは最大注文コストで注文を出します。個々の注文が大きくなりすぎないように、最大注文比率を設定できます。

1.6 証拠金（マージン）モード


トレーダーをフォロー：トレーダーが注文に分離マージンモードを使用している場合、フォロワーも分離マージンモードを使用します。トレーダーがクロスマージンモードを使用している場合、フォロワーもクロスマージンモードを使用します。

クロス：トレーダーが分離マージンモードまたはクロスマージンモードのどちらを使用しているかに関わらず、フォロワーは常にクロスマージンモードを使用します。

分離：トレーダーが分離マージンまたはクロスマージンのいずれを使用しているかに関わらず、フォロワーは常に分離マージンモードを使用します。

1.7 証拠金設定


注：この設定は分離マージンポジションにのみ有効です。

証拠金を調整しない：強制決済のリスクを軽減するために、コピートレードのポジションでは、証拠金を調整できない場合があります。

自動証拠金追加：強制決済を防ぐため、分離ポジションにリスクが生じた場合、コピートレード資産の残高が自動的に追加のポジション証拠金に振り替えられます。これにより強制決済される可能性は低くなりますが、極端な市場状況の場合、このトレーダーに投資した資産がすべて失われる可能性があります。

トレーダーの設定に基づく：コピートレードのポジションの証拠金は、自動証拠金追加や手動証拠金調整など、トレーダーの証拠金設定に基づいて決定されます。

1.8 レバレッジとスリッページの設定


スリッページ: コピートレードでは、ユーザー様のスリッページ設定に従う IOC (Immediate or Cancel) 指値注文が使用されます。 指定したスリッページの範囲内で一致する注文が見つからない場合、注文は自動的にキャンセルされ、コピートレードは失敗したものとして価格が設定されます。

2. トレーダーの要件


これらの要件は、トレーダーの詳細ページでご確認いただけます。 ここでは、トレーダーのデータをさまざまな角度から確認し、ユーザー様の取引スタイルに合ったトレーダーをお選びいただけます。


2.1 パフォーマンス


総損益：これまでに決済したすべての取引の損益の累計。
総投資収益率（ROI）：総利益をコピートレードに使用された証拠金の合計で割ったもの。
総フォロワー数：このトレーダーをフォローしているユーザー様の総数。同一ユーザー様による複数のフォローは1回のみカウントされます。
フォロワーの損益：このトレーダーをフォローしている全ユーザー様の総損益。
平均注文金額：トレーダーのポジションオープン時の平均注文金額。
損益率：総損失に対する総利益の割合。
合計勝率：決済された全取引のうち、損益がプラスで決済された取引の割合。
取引頻度：選択した期間内の1週間あたりの平均取引数。
利益を出した回数：損益がプラスで決済されたリードトレードの合計件数。
損失を出した回数：損益がゼロまたはマイナスで決済されたリードトレードの合計件数。

2.2 フォロワー


リードトレードの規模：このトレーダーの現在のフォロワー全員のコピートレードアカウントの総資産。
総資本：このトレーダーの先物アカウント総資産のUSDT換算。
直近の取引時間：このトレーダーの直近のポジションのオープンと決済時間。
ファン：現在このトレーダーをフォローしているユーザー数。

2.3 累計損益


累計損益：特定の期間におけるすべてのリードトレードの損益合計。
累計損益率：特定の期間における累計損益を対応する証拠金の合計で割ったもの。

2.4 日々の取引パフォーマンス


日次損益：その日に決済された注文の総損益。
取引高：決済されたすべてのリードトレード注文の累計取引高。

2.5 フォロワーの損益


フォロワーの損益：このトレーダーがリードトレーダーになってからの全フォロワーの総損益。

2.6 先物取引の概要


先物取引の概要：異なる要件の先物で約定した全てのリードトレード注文のデータ概要。

2.7 保有期間


保有期間：各トレーダーの戦略に基づいて、システムは保有期間と対応する ROIを動的に計算して表示します。注文統計は各注文の保有期間を反映し、ポジション統計は各ポジションの保有期間を示します。

コピートレードについてさらに詳しくお知りになりたい場合は、MEXCコピートレードのチュートリアル（アプリ）およびMEXCコピートレードのチュートリアル（ウェブ）をご確認ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

