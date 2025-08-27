MEXC AIに関するよくある質問









現在、AIランキング、AIニュースレーダー、AIアシスタントはすべて無料でご利用いただけます。将来的に上位版がリリースされる場合は、事前にお知らせやメールにて料金体系をご案内いたします。









はい。システムは、KYC 認証レベルと過去30日間の取引高に基づき、毎日のAIセッション枠を動的に割り当てます。取引高や認証レベルが高いほど、利用できるセッション数が増えます。上限に達すると、翌日に自動的にリセットされます。









現在、英語、中国語、日本語、インドネシア語、スペイン語を含む50以上の言語に対応しています。今後さらに多くの言語が追加される予定です。









いいえ。現在、特別な手数料や価格割引はありません。AIの推奨は、大規模データおよびリアルタイム市場情報に基づく取引参考であり、プラットフォームのプロモーションを意味するものではありません。









AIが提供する情報はあくまで参考用であり、いかなる投資の約束や保証も行いません。すべての取引判断はユーザー自身が行い、関連するリスクを負担するものとします。









AIは市場動向や情報に基づいた知能的な分析を提供しますが、利益を保証するものではありません。ご自身のリスク許容度に応じて慎重にご判断ください。









いいえ。AIは匿名化された市場および取引データのみを利用し、個人アカウント情報を収集、保存、共有することはありません。









正確性と透明性を重視しています。AIの推奨は、公式取引所のリアルタイムデータ、主要なオンチェーン分析プラットフォーム、権威ある金融メディアなど、厳格なデータ選定メカニズムに基づいています。また、スパムを除外したコミュニティの議論動向や過去のバックテストも考慮し、参考性の高い情報を提供します。









はい。AIニュースレーダーは権威ある第三者データソースおよび公開ネットワーク活動に依拠しており、ソーシャルメディアとほぼリアルタイムで同期更新されます。









ランキングはリアルタイムのバックエンド計算モデルに基づいており、市場状況の変化に応じて即時に更新されます。









システムは、価格動向、取引高、ポジション変化、オンチェーンデータ、ニュースの注目度など複数の指標を定量化し、その結果に基づいてランキングを生成します。









ウェブ版の現物取引ページで、ローソク足チャート上に表示されるAI FAQプロンプトをクリックすると、AIボット会話画面に入り、そのトークンの価格変動に関する客観的な分析と理由を取得できます。













まず、ページをリフレッシュするか、ネットワークを再接続してください。それでも問題が解決しない場合は、時間をおいて再試行するか、オンラインカスタマーサービスにお問い合わせください。









MEXCアプリがバージョン6.19.0以上に更新されていることをご確認ください。更新後はアプリを再起動してください。それでも表示されない場合は、「設定 → MEXCについて」からバージョン番号を確認するか、キャッシュをクリアして再ログインをお試しください。











