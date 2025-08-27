1. MEXC AIは無料ですか？ 現在、AIランキング、AIニュースレーダー、AIアシスタントはすべて無料でご利用いただけます。将来的に上位版がリリースされる場合は、事前にお知らせやメールにて料金体系をご案内いたします。 2. AIとのやり取りの回数やリクエスト速度に制限はありますか？ はい。システムは、KYC 認証レベルと過去30日間の取引高に基づき、毎日のAIセッション枠を動的に割り当てます1. MEXC AIは無料ですか？ 現在、AIランキング、AIニュースレーダー、AIアシスタントはすべて無料でご利用いただけます。将来的に上位版がリリースされる場合は、事前にお知らせやメールにて料金体系をご案内いたします。 2. AIとのやり取りの回数やリクエスト速度に制限はありますか？ はい。システムは、KYC 認証レベルと過去30日間の取引高に基づき、毎日のAIセッション枠を動的に割り当てます
MEXC AIに関するよくある質問

2025/8/27
1. MEXC AIは無料ですか？


現在、AIランキング、AIニュースレーダー、AIアシスタントはすべて無料でご利用いただけます。将来的に上位版がリリースされる場合は、事前にお知らせやメールにて料金体系をご案内いたします。

2. AIとのやり取りの回数やリクエスト速度に制限はありますか？


はい。システムは、KYC 認証レベルと過去30日間の取引高に基づき、毎日のAIセッション枠を動的に割り当てます。取引高や認証レベルが高いほど、利用できるセッション数が増えます。上限に達すると、翌日に自動的にリセットされます。

3. AIはどの言語をサポートしていますか？


現在、英語、中国語、日本語、インドネシア語、スペイン語を含む50以上の言語に対応しています。今後さらに多くの言語が追加される予定です。

4. AIが推奨するトークン購入に割引はありますか？


いいえ。現在、特別な手数料や価格割引はありません。AIの推奨は、大規模データおよびリアルタイム市場情報に基づく取引参考であり、プラットフォームのプロモーションを意味するものではありません。

5. ユーザーがAI提供情報に基づいて取引損失を被った場合、プラットフォームは責任を負いますか？


AIが提供する情報はあくまで参考用であり、いかなる投資の約束や保証も行いません。すべての取引判断はユーザー自身が行い、関連するリスクを負担するものとします。

6. AIの推奨は利益を保証しますか？


AIは市場動向や情報に基づいた知能的な分析を提供しますが、利益を保証するものではありません。ご自身のリスク許容度に応じて慎重にご判断ください。

7. AIはユーザーのアカウントの個人データを開示しますか？


いいえ。AIは匿名化された市場および取引データのみを利用し、個人アカウント情報を収集、保存、共有することはありません。

8. AIが推奨するコンテンツや情報の出所はどこですか？


正確性と透明性を重視しています。AIの推奨は、公式取引所のリアルタイムデータ、主要なオンチェーン分析プラットフォーム、権威ある金融メディアなど、厳格なデータ選定メカニズムに基づいています。また、スパムを除外したコミュニティの議論動向や過去のバックテストも考慮し、参考性の高い情報を提供します。

9. AIニュースレーダーの更新頻度はソーシャルメディアと同期していますか？


はい。AIニュースレーダーは権威ある第三者データソースおよび公開ネットワーク活動に依拠しており、ソーシャルメディアとほぼリアルタイムで同期更新されます。

10. AIランキングのデータはどのくらいの頻度で更新されますか？


ランキングはリアルタイムのバックエンド計算モデルに基づいており、市場状況の変化に応じて即時に更新されます。

11. AIランキングのトークン推奨の根拠は何ですか？


システムは、価格動向、取引高、ポジション変化、オンチェーンデータ、ニュースの注目度など複数の指標を定量化し、その結果に基づいてランキングを生成します。

12. トークンの価格変動の理由を確認するにはどうすればよいですか（MEXC-AI FAQ）？


ウェブ版の現物取引ページで、ローソク足チャート上に表示されるAI FAQプロンプトをクリックすると、AIボット会話画面に入り、そのトークンの価格変動に関する客観的な分析と理由を取得できます。


13. AI機能が動作しない場合はどうすればよいですか？


まず、ページをリフレッシュするか、ネットワークを再接続してください。それでも問題が解決しない場合は、時間をおいて再試行するか、オンラインカスタマーサービスにお問い合わせください。

14. AIインターフェースが見つからないのはなぜですか？


MEXCアプリがバージョン6.19.0以上に更新されていることをご確認ください。更新後はアプリを再起動してください。それでも表示されない場合は、「設定 → MEXCについて」からバージョン番号を確認するか、キャッシュをクリアして再ログインをお試しください。

15. AIニュースレーダーのプッシュ通知を解除するには？


AIニュースレーダーのプッシュ通知を解除するには、AIニュースレーダーページに移動し、[申込済み] ボタンをクリックして解除してください。申込みを解除すると、今後プッシュ通知は受信されなくなります。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


