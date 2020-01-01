WaterNeuron (WTN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WaterNeuron (WTN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WaterNeuron (WTN) tokennel kapcsolatos információk WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens. Hivatalos webhely: https://docs.waterneuron.fi

WaterNeuron (WTN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WaterNeuron (WTN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Teljes tokenszám: $ 117.00M $ 117.00M $ 117.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 117.00M $ 117.00M $ 117.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Minden idők csúcspontja: $ 0.956263 $ 0.956263 $ 0.956263 Minden idők mélypontja: $ 0.054954 $ 0.054954 $ 0.054954 Jelenlegi ár: $ 0.108377 $ 0.108377 $ 0.108377 További tudnivalók a(z) WaterNeuron (WTN) áráról

WaterNeuron (WTN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WaterNeuron (WTN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WTN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WTN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WTN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WTN token élő árfolyamát!

WTN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WTN kapcsán? WTN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WTN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

