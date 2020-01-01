Synthetify (SNY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Synthetify (SNY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Synthetify (SNY) tokennel kapcsolatos információk "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Hivatalos webhely: http://synthetify.io/ Vásárolj most SNY tokent!

Synthetify (SNY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Synthetify (SNY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.63K $ 33.63K $ 33.63K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 290.94K $ 290.94K $ 290.94K Minden idők csúcspontja: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 Minden idők mélypontja: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 Jelenlegi ár: $ 0.00290924 $ 0.00290924 $ 0.00290924 További tudnivalók a(z) Synthetify (SNY) áráról

Synthetify (SNY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Synthetify (SNY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SNY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SNY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SNY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SNY token élő árfolyamát!

SNY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SNY kapcsán? SNY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SNY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

