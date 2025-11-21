Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikai adatai

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitlight Labs (LIGHT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:27:45 (UTC+8)
USD

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitlight Labs (LIGHT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 46.49M
$ 46.49M$ 46.49M
Teljes tokenszám:
$ 420.00M
$ 420.00M$ 420.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 43.06M
$ 43.06M$ 43.06M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 453.52M
$ 453.52M$ 453.52M
Minden idők csúcspontja:
$ 2.8579
$ 2.8579$ 2.8579
Minden idők mélypontja:
$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418
Jelenlegi ár:
$ 1.0798
$ 1.0798$ 1.0798

Bitlight Labs (LIGHT) tokennel kapcsolatos információk

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Hivatalos webhely:
https://bitlightlabs.com/
Fehér könyv:
https://blog.bitlightlabs.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó LIGHT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező LIGHT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) LIGHT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LIGHT token élő árfolyamát!

A(z) LIGHT vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bitlight Labs (LIGHT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LIGHT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Bitlight Labs (LIGHT) árelőzményei

A felhasználók a(z) LIGHT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

LIGHT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LIGHT kapcsán? LIGHT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

