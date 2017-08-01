Loopring (LRC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Loopring (LRC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Loopring (LRC) tokennel kapcsolatos információk Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Hivatalos webhely: https://loopring.org Fehér könyv: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Block Explorer: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Vásárolj most LRC tokent!

Loopring (LRC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Loopring (LRC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 134.63M $ 134.63M $ 134.63M Teljes tokenszám: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 135.30M $ 135.30M $ 135.30M Minden idők csúcspontja: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Minden idők mélypontja: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Jelenlegi ár: $ 0.09848 $ 0.09848 $ 0.09848 További tudnivalók a(z) Loopring (LRC) áráról

Loopring (LRC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Loopring (LRC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LRC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LRC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LRC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LRC token élő árfolyamát!

Loopring (LRC) árelőzményei A felhasználók a(z) LRC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LRC árelőzményeivel!

LRC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LRC kapcsán? LRC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LRC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

