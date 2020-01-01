Spodermen (SPOODY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spodermen (SPOODY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spodermen (SPOODY) tokennel kapcsolatos információk Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency. Hivatalos webhely: https://www.ogspoodysol.com Vásárolj most SPOODY tokent!

Spodermen (SPOODY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spodermen (SPOODY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 119.29K $ 119.29K $ 119.29K Teljes tokenszám: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 119.29K $ 119.29K $ 119.29K Minden idők csúcspontja: $ 0.0088749 $ 0.0088749 $ 0.0088749 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012323 $ 0.00012323 $ 0.00012323 További tudnivalók a(z) Spodermen (SPOODY) áráról

Spodermen (SPOODY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spodermen (SPOODY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPOODY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPOODY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPOODY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPOODY token élő árfolyamát!

SPOODY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPOODY kapcsán? SPOODY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPOODY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

