NEXPACE (NXPC) tokennel kapcsolatos információk NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model. Hivatalos webhely: https://msu.io Fehér könyv: https://docs.nexpace.io/ Block Explorer: https://msu-explorer.xangle.io/ Vásárolj most NXPC tokent!

NEXPACE (NXPC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NEXPACE (NXPC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 129.55M $ 129.55M $ 129.55M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 202.45M $ 202.45M $ 202.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 639.90M $ 639.90M $ 639.90M Minden idők csúcspontja: $ 3.8563 $ 3.8563 $ 3.8563 Minden idők mélypontja: $ 0.6349493471362493 $ 0.6349493471362493 $ 0.6349493471362493 Jelenlegi ár: $ 0.6399 $ 0.6399 $ 0.6399 További tudnivalók a(z) NEXPACE (NXPC) áráról

NEXPACE (NXPC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NEXPACE (NXPC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NXPC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NXPC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NXPC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NXPC token élő árfolyamát!

