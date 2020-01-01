Native (NATIVE) tokenomikai adatai
Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value.
Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE.
Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native.
Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol.
Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse.
You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.
Native (NATIVE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Native (NATIVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Native (NATIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Native (NATIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó NATIVE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező NATIVE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) NATIVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NATIVE token élő árfolyamát!
NATIVE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NATIVE kapcsán? NATIVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
