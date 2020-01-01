Native (NATIVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Native (NATIVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Native (NATIVE) tokennel kapcsolatos információk Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value. Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE. Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native. Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol. Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse. You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors. Hivatalos webhely: https://native.fun Vásárolj most NATIVE tokent!

Native (NATIVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Native (NATIVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 99.09B $ 99.09B $ 99.09B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.00019489 $ 0.00019489 $ 0.00019489 Minden idők mélypontja: $ 0.00001269 $ 0.00001269 $ 0.00001269 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Native (NATIVE) áráról

Native (NATIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Native (NATIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NATIVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NATIVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NATIVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NATIVE token élő árfolyamát!

NATIVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NATIVE kapcsán? NATIVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NATIVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!