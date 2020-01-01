Resolv (RESOLV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Resolv (RESOLV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Resolv (RESOLV) tokennel kapcsolatos információk Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Hivatalos webhely: https://resolv.xyz/ Fehér könyv: https://docs.resolv.xyz/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1 Vásárolj most RESOLV tokent!

Resolv (RESOLV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Resolv (RESOLV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.97M $ 42.97M $ 42.97M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 281.37M $ 281.37M $ 281.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 152.72M $ 152.72M $ 152.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 Minden idők mélypontja: $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 Jelenlegi ár: $ 0.15272 $ 0.15272 $ 0.15272 További tudnivalók a(z) Resolv (RESOLV) áráról

Resolv (RESOLV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Resolv (RESOLV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RESOLV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RESOLV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RESOLV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RESOLV token élő árfolyamát!

A(z) RESOLV vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Resolv (RESOLV) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RESOLV megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RESOLV tokent a MEXC-n!

Resolv (RESOLV) árelőzményei A felhasználók a(z) RESOLV árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RESOLV árelőzményeivel!

RESOLV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RESOLV kapcsán? RESOLV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RESOLV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

